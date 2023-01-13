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國家發改委︰煤炭穩產保供 供暖季煤炭日產量超1200萬噸

國情動向 18:27 2023/01/13

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國家發改委指，今年推動保暖保供工作取得了階段性成效，總整內地能源供應有保障，價格平穩，供暖季節煤炭日產量穩定在1200萬噸以上。

國新辦今日（13日）舉行新聞發布會，發改委副主任連維良介紹冬季能源保供情況，他指，國務院明確「三個確保」，確保經濟平穩運行，能源安全保供，居民用電用氣用能價格穩定。發改委、能源局會同相關單位落實中央要求，推動保暖保供工作取得了階段性成效，能源供應有保障，價格平穩。

其中，能源增產增供取得明顯成效，在確保安全的前提下推動煤炭穩產保供，供暖季煤炭日產量穩定在1200萬噸以上；充分挖掘油氣增產潛力，全年天然氣增產超過100億立方米能源儲備和頂峰保供能力顯著增強，持續加強天然氣儲備能力建設，全國儲氣能力超過320億立方米，入冬前實現應儲盡儲，剩餘可動用儲氣量200億立方米。煤炭儲備能力建設大幅提升，政府可調度煤炭儲備5000萬噸，全國統調電廠存煤保持在1.75億噸的高位。

另外，民生用能保供穩價有力有效，提前落實保供資源，發電供熱用煤、民生用氣中長期合同實現全覆蓋，合同履約和運力保障水平持續提升；推動電煤中長期合同價格穩定在合理區間，居民用電嚴格執行政府定價，管道天然氣覆蓋範圍內居民用氣執行門站價格政策，民生用能量足價穩。

經濟社會發展用能需求亦得到較好保障，供暖季以來，全國日均調度發電量236.2億千瓦時，最大日發電量255億千瓦時，全社會電力供需總體平衡。

責任編輯：陳俊賢

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