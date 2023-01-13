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國家移民管理局：1月8日以來出入境人員數量呈穩步增長

國情動向 16:14 2023/01/13

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國務院聯防聯控機制召開新聞發佈會， 國家移民管理局邊防檢查管理司司長劉海濤表示， 新冠病毒感染「乙類乙管」總體方案自1月8日實施以來，從監測情況看，出入境人員數量呈現穩步增長、有序恢復的態勢。

劉海濤指，1月8日到12日，內地移民管理機構日均檢查出入境人員49萬人次，較「乙類乙管」政策實施前上升了48.9%，是2019年同期的26.2%。

海港、陸路、空港口岸日均出入境人員分別為2.1萬、42.4萬、4.5萬，較實施前各上升13%、53.3%、33.2%，為2019年同期的36.4%、30.1%、11%。 空港口岸以上海浦東國際機場客流最多，日均1.1萬人次；陸路口岸以深圳福田口岸增幅最大，日均2.1萬人次。

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新冠病毒感染調整為「乙類乙管」 一文看懂防控措施四個不同

另外，入境數量略高於出境數量。日均入境25萬人次，較實施前上升54.7%，日均出境24萬人次，較實施前上升43.3%。

春節假期臨近，預計口岸將迎來人員出入境高峰。 國家移民管理局已經部署各級移民管理機構，實施「三個加強」的措施，全力保障通關順暢。

當局將提高查驗效率，確保人員、車輛順暢通關，中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；及時公佈口岸應對客流高峰準備的措施，提示旅客通關注意事項；及時掌握國際航班、水港班輪、陸路客貨運調整情況，實時監測出入境流量變化，做好應對預案。

責任編輯：陳俊賢

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