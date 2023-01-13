內地去年家庭超額儲蓄近6萬億人幣 需求釋放消費有望強勁增長？

投行美銀報告指，內地去年累計家庭超額儲蓄估計近6萬億（人民幣，下同），今年重新開放後，預期壓抑需求的釋放，以及增加的儲蓄將帶動今年消費強勁復甦。

人行10日發佈最新金融和社會融資數據顯示，2022全年，人民幣貸款增加21.31萬億，較上年增加多達1.36萬億元；人民幣存款更是大增26.26萬億，較上年度多增加6.59萬億元之多。

據路透社，美銀報告估計，超過1萬億元的超額儲蓄（相當於去年零售銷售額的2%）可能於今年快速釋放，以支持字重新開放後被壓抑的需求。這將最大程度地增加非必要消費品及服務（特別是旅遊）的支出。更重要的是，這種壓抑支出的釋放初期，應該有助改善就業和收入增長，並開啟積極的循環以支持進一步的消費復甦。

該行上月中發布的每兩個月進行一次的中國消費者調查顯示，受訪者明確打算在重新開放後在服裝、鞋類和化妝品，奢侈品以及外出就餐和旅行服務上花費更多。

然而報告也指出，假如房地產市場未能早日大幅回升，與之相關的商品如家電等可能不會馬上反彈。若今年沒出台任何額外的稅收優惠政策，汽車銷售也不大可能自超額儲蓄的釋放中獲益。

報告指，境外旅遊的潛在復甦可能會將高收入家庭的部分支出轉移。若出境遊人數回升至2019年疫情前水平的四成，這意味著相關支出增加3500億元。

天風證券宏觀首席研究員宋雪濤認為，居民購房類支出減少、理財投資收益下行也造成一般民眾減少購房和理財等投資性支出，是2022年超額儲蓄的主要來源。

他認為收入修復是2023年消費修復的前置條件，包含收入預期、收入來源都會影響，除非直接發錢，否則只有等到居民收入預期好轉時，超額儲蓄才有可能轉化為超額消費。

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責任編輯：袁瑋婧