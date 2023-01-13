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胡潤中國民企500強 台積電取代騰訊登頂

經濟脈搏 17:17 2023/01/13

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胡潤研究院公布《2022胡潤中國500強》，台積電以2.8萬億元（人民幣，下同）市值登頂，騰訊、阿里巴巴以2.5萬億元、1.5萬億元的市值緊隨其後，華為以9700億元排在第5。上榜門檻比上一年下降40億元，企業總價值下降15萬億。北京擁有最多上榜企業，其次是上海和深圳，台北、香港則排在第4和第6。

市值排名：

1）台積電，28300億元　2）騰訊控股，24800億元　3）阿里巴巴，15000億元　4）字節跳動，14000億元　5）華為，9700億元　6）寧德時代，9680億元　7）美團，9270億元　8）螞蟻科技，8000億元　9）比亞迪，7780億元　10）中國平安保險，7770億元

本次500強前十名總市值佔全榜單26%，達13.4萬億元，比去年前十名的總市值降低了5.6萬億元。各企業的市值都錄得不同程度跌幅，台積電按年跌23%、騰訊跌36%、阿里跌40%、字節跳動跌38%、寧德時代跌35%、美團跌34%、中國平保跌13%，而華為和比亞迪跌幅最小，僅3%和4%。

從城市看，北京超越上海，重新成為上榜企業最多的城市，有60家，上海55家，深圳42家。從省份來看，廣東以81家保持第一，台灣以63家升至第二。從地區看，長三角地區共163家企業進入榜單，佔全國32%，比去年減少3%；粵港澳大灣區共109家企業進入榜單，佔全國22%，比去年減少1%。

新上榜企業最多的行業是半導體、醫藥和電子元件，落榜企業最多的行業是生物醫藥、醫藥零售和房地產。如與3年前相比，醫療健康行業比較穩健，能源、半對體行業上升較快，房地產從第1名跌至第10名，零售、傳媒娛樂從第6、第7名跌至10名以外。

責任編輯：陳建錫

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