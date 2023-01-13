新冠口服藥莫諾拉韋內地正式上市 報價1500元一瓶

今日默沙東與Ridgeback生物技術公司合作研發的抗新冠病毒口服藥物莫諾拉韋膠囊在中國市場上市。藥物今送達上海醫療機構。

自2022年12月29日該葯獲得國家藥品監督管理局批准后，正式進入內地市場銷售推廣。 這也是繼輝瑞Paxlovid、河南真實生物阿茲夫定之後，第三款在內地獲批的新冠口服藥。

國藥控股股份有限公司總裁劉勇介紹，該葯將通過醫療機構進行配藥銷售。 首發的藥物今天可以送達上海的醫療機構，今晚或明天可以到達全國其他地方。預計春節前後可實現大量分批次到貨，根據春節期間供需和物流特點等已制定進口、倉儲及全國發運預案。

根據1月10日天津市醫藥採購中心官網公示，默沙東新冠藥莫諾拉韋膠囊首發報價為1500元/瓶，一瓶即一療程的用量。

國家衛健委也於2023年1月6日發布《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》，抗病毒治療中新增莫諾拉韋膠囊，並註明︰莫諾拉韋膠囊適用人群為發病5天以內的輕、中型且伴有進展為重症高風險因素的成年患者。 用法︰800毫克，每12小時口服1次，連續服用5天， 不建議在妊娠期和哺乳期使用。

國家葯監局強調，伴有高齡、肥胖或超重、慢性腎臟疾病、糖尿病、嚴重心血管疾病、慢性阻塞性肺疾病、活動性癌症等重症高風險因素的患者，應在醫師指導下嚴格按說明書用藥。

責任編輯：陳俊賢