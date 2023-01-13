北大國發院報告︰全國超9億人口或已感染新冠

據北京大學國家發展研究院副教授馬京晶等人組成的課題組近日發布的疫情感染報告，截至周三（11日），內地新冠感染率累積約達到64%，感染人數累積約9億。

報告對本輪疫情的傳播特徵、民眾感染後的徵狀、人群和地區間差異等進行了系統分析。 報告顯示，在「新十條」出台後大概13天，即去年12月20日，全國多地疫情就已達峰，到12月底各地感染均已過峰。

在區域感染差異上，報告顯示本輪累積感染率最高的前三名省份均屬於西部地區，第一名甘肅省約達91%，第二名雲南省約84%，第三名青海省約80%。在互聯網上北上廣疫情聲量很大，但感染率沒有西部地區高。

馬京晶介紹，在互聯網上「北上廣」（北京、上海、廣州）疫情聲量很大，但數據估計西部地區感染率可能更高。這些感染率是模型估計數據，根據網絡平台上對感染新冠後相關徵狀的搜索量計算而得出。 簡單來說，就是網上對「發燒」「咳嗽」等徵狀搜索上升了，也就代表感染率上升了。

馬京晶說，現在很多公眾都很希望了解到感染率數據，但完全準確的數據現下不可能得到，通過此類大數據方法可以快速全面的估算各地感染率，而且成本較低。 雖然此類方法會受到一些搜索的隨機因素或固有習慣影響，跟現實有一定差距，但在疫情暴發期間，對相關部門進行醫療資源的及時調配可以起到重要作用。

責任編輯：陳俊賢