美日領袖聯合聲明 重申維護台海和平穩定的重要性

美國總統拜登週五（13日）與日本首相岸田文雄舉行雙邊會談。會後聯合聲明指出，美日對台立場不變，重申維護台海和平穩定的重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸問題。聲明還稱，美日將強化雙方在經濟安全方面的共同優勢，包括保護與促進半導體等關鍵和新興技術。

兩人會後發表聯合聲明，在談到台灣時指出，美日在台灣議題的基本立場不變，重申維護台海和平穩定的重要性是國際社會安全與繁榮不可或缺的要素，並鼓勵和平解決兩岸問題。

二人指出，美日在國家安全與新興科技領域深化合作，重申根據聯合國安理會決議實現朝鮮半島完全無核化承諾。兩人也認識到，目前面臨的挑戰超越地域，聯合大西洋與太平洋，美日團結一致，堅決反對俄羅斯入侵烏克蘭，也將繼續對俄羅斯進行制裁，堅定不移地支持烏克蘭，並強調俄羅斯在烏克蘭使用核武的任何行為都是對人類的敵對行為。

在經濟議題方面，雙方談到將加強在經濟安全的共同優勢，保護並促進包括半導體在內的關鍵與新興科技、透過雙邊太空框架協議加強合作，以及潔淨能源與能源安全。美日將在理念相近的合作夥伴間增強社會與供應鏈抵禦力，以因應經濟脅迫、非市場政策與做法以及自然災害等威脅，加快應對氣候變遷的全球努力、以信任方式促進數位自由流通。印太經濟架構（IPEF）是實現這些目標的核心。

在北京，外交部發言人汪文斌昨日表示，美日嘴上說要促進地區和平安全，實則為整軍經武、窮兵黷武尋找藉口；嘴上說要維護自由開放的印太地區，實則編織各種封閉排他的小圈子，製造分裂對抗；嘴上說要維護基於規則的國際秩序，實則肆意踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉別國內政。

汪文斌說，這些行徑已成為地區和平、安全與穩定的現實挑戰，敦促美日摒棄冷戰思維和意識形態偏見，停止製造假想敵，停止將新冷戰思維引入亞太地區，不要做攪亂亞太穩定的逆流禍水。

趙立堅調任老婆發「寵辱不驚」 網民熱議：何為辱？

王文濤晤美中貿委會會長 稱中方願常態化聽取外資意見

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道