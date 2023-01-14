秦剛出訪非洲東南西北 美專家：中國要將影響力擴大到全非洲

外長秦剛本月9日至16日上任後首次出訪非洲，訪問埃塞俄比亞等多國，美國外交關係委員會高級研究員Ebenezer Obadare表明，秦剛出訪都這些國家是出於特定目的而精心挑選的，中國正盡可能將影響力擴大到整個非洲。

美媒：秦剛所到之處幾乎涵蓋非洲東南西北

Ebenezer Obadare接受美媒訪問時指出，美中之間在非洲正在發生很多事情，中國非常渴望確保自己不致失利；「這些國家被選中，是出於特定目的而精心挑選的，中國盡可能將影響力擴大到整個非洲，不在非洲大陸的任何地區留下空白地帶。」

秦剛於1月9日至16日應邀訪問埃塞俄比亞、加蓬、安哥拉、貝寧、埃及和非盟總部、阿盟總部。

埃塞俄比亞地處非洲東北部，加蓬居中，埃及地屬北非，而安哥拉和貝寧則分別位於西南部和西部，報道指，秦剛所到之處幾乎涵蓋非洲東南西北。

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美媒報道指出，安哥拉、加蓬和貝寧三個與中國的關係相對較弱、而與西方國家關係緊密深厚。比如安哥拉是美國在非洲最重要的貿易合作夥伴和石油供應國，也是歐盟最大的對非洲援助夥伴國。

加蓬則是美國在非洲最重要的夥伴國之一，兩國曾多次舉行聯合軍演，美國國務院網站更以「關係極佳」的陳述來表達兩國關係。至於貝寧長期以來一直接受西方國家的大量援助，十分重視保持同法國、美國等西方大國關係。

但報道也直言，這3個國家都迫切需要外來援助。安哥拉雖為非洲最大的石油生產國之一，但是與加蓬和貝寧一樣，都是長期來守著豐富的自然資源而經濟困頓蕭條。

除了中國方面的行動，上個月，美國總統拜登在華盛頓主持了一次匯集近50個非洲國家領導人的美非峰會，拜登總統承諾美國全力關注非洲的未來，並堅稱美國是非洲國家的「首選合作伙伴」。

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責任編輯：尹航

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