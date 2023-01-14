【內地疫情】國家衛健委：全國急診高峰已過

國家衛健委今日（14日）表示，全國發熱門診高峰和急診高峰都已經過去。

國務院聯防聯控機制今日召開新聞發布會，國家衛健委醫政司司長焦雅輝介紹，全國發熱門診的診療量在2022年的12月23日達到高峰，是286.7萬人次，之後是持續下降，到1月12日回落到47.7萬人次，較峰值時數量減少83.3%，目前各省自治區直轄市和新疆生產建設兵團發熱門診和診室的就診人數均呈現達峰以後整體下降趨勢，農村地區也呈現下降趨勢。

他說，發熱門診新冠陽性感染者的檢出比例也持續下降，峰值是12月20日33.9%的檢出率，到1月12日下降到10.8%，這個趨勢表明發熱門診高峰已經過去。

急診的情況總體呈現了達峰以後持續下降趨勢。全國急診診療人次在2023年1月2日達峰152.6萬人次，之後持續下降，1月12日下降到109.2萬人次，較峰值時下降28.4%。急診當中新冠陽性感染者的檢出率由12月22日的峰值8.8%，之後穩步下降到1月12日的2.9%。這一數據顯示全國急診高峰已經過去。

焦雅輝介紹，門診情況來看，整體呈現出正常診療正在逐步恢復態勢。1月12日全國普通門診診療總人次913.5萬人次，基本恢復到疫情前的水平。門診患者中新冠陽性感染者佔比，12月19日峰值是5.7%，之後持續下降，1月12日佔比0.9%。普通門診日診療量持續增加，目前正常診療正在逐步恢復當中。

春節將至人員返鄉 鄉村醫療衛生機構承壓

另外，春節將至，人口流動加大，城市務工返鄉人員增多，農村醫療衛生機構面臨挑戰。焦雅輝表示，鄉村兩級醫療衛生機構是農村疫情防控和醫療救治的第一道防線，也是最重要的基礎。

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在人員準備和藥品準備方面，焦雅輝介紹，通過科學安排班次輪換，臨時招聘，組織二三級醫院下派，互助支援等方式穩定和擴充基層醫療衛生機構人員隊伍。同時制定了《新型冠狀病毒感染基層診療和服務指南（第一版）》，加強基層醫務人員培訓，重點提高早識別和早轉診的能力。同時，建立了監測和調度機制，動態掌握鄉鎮衛生院的藥品儲備和使用情況，及時進行通報和提醒，督促加強藥品配備。從目前了解到的情況看，鄉鎮衛生院藥品配備緊張的情況得到很大程度緩解。

此外，推動加強基層醫療衛生機構氧氣袋、氧氣瓶、製氧機、指脈氧這些儀器設備的配備和使用。

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責任編輯：尹航

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