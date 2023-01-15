世衛感謝中國提供疫情數據 稱新一波流行與他國相似

國家衛健委主任馬曉偉與世衛總幹事譚德塞通電話，就疫情防控工作交換意見。世衛發聲明表示，感謝中國提供疫情數據，又稱中國新一波疫情流行情況與其他國家相似。

國家衛健委表示，馬曉偉昨日與譚德塞通電話，雙方一致同意繼續加強疫情防控技術交流合作，共同維護全球衛生安全。

馬曉偉表示，中方自疫情初期就同世衛和各國分享信息，最早鑒別出病原體並分享基因序列，並同世衛建立技術交流機制。中國因時因勢主動優化調整疫情防控政策以來，雙方已開展多次技術交流。中方將一如既往支持世衛發揮作用，團結國際社會一道抗擊疫情。

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衛健委引述譚德塞說，高度讚賞中國政府應對新冠疫情的努力，感謝中方與世衛長期進行疫情技術交流、分享疫情信息數據。

世衛的聲明則指，感謝中國提供疫情數據，該機構正在分析由中國官員提供，去年12月初至今年1月12日的數據，以便更好了解流行病學情況，以及這一波疫情在中國的影響。

聲明表示，新一波疫情在中國的總體流行情況與其他國家相似，是由變種病毒Omicron引起，對長者和有基礎疾病的人造成較大影響。而數據顯示，中國確診個案數目、住院人數及重症個案均有所下降，世衛會繼續要求中方提供更仔細的資料，包括不同省市在不同時候的感染情況，以及基因排序等。

責任編輯：易燕丹

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