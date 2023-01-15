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北京：今年GDP目標增長4.5%以上 著力促消費

社會熱點 15:51 2023/01/15

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北京市第十六屆人民代表大會第一次會議今日開幕，代市長殷勇作政府工作報告，提出今年地區生產總值增長目標為4.5%以上。

報告指出，2022年全市地區生產總值預計實現正增長，一般公共預算收入扣除留抵退稅後、同口徑增長2.6%，居民消費價格上漲1.8%，城鎮調查失業率預計保持在5%以內，全市居民人均可支配收入穩定增長。

報告在回顧過去五年工作時指出，北京數字經濟發展優勢鞏固擴大，數字經濟增加值佔地區生產總值比重達到42%左右。五年來，全市經濟總量先後跨越3萬億元、4萬億元兩個大台階，人均地區生產總值超過18萬元、居各省區市首位，達到發達經濟體中等水平。

經濟大省浙江今年GDP增速目標5%以上 撐平台經濟

廣東今年GDP目標增長5%以上 推進大灣區建設 對接北部都會區

針對未來一年的工作，報告提出今年經濟社會發展主要預期目標，包括地區生產總值增長4.5%以上，一般公共預算收入增長4%左右，城鎮調查失業率控制在5%以內，居民消費價格漲幅3%左右，居民收入增長與經濟增長基本同步，生態環境質量、能源、水資源等指標落實國家要求。

疫情防控方面，報告指出，三年來，面對起伏延宕的世紀疫情，北京市最大程度保護人民生命安全和身體健康。應對新冠病毒變化，因時因勢優化調整防控措施，更好統籌疫情防控和經濟社會發展，首都疫情防控進入新階段。

此外，報告强調要把恢復和擴大消費擺在優先位置。積極培育數字消費、文化消費、綠色消費、冰雪消費，加強商旅文體等消費跨界融合，支持住房改善、新能源汽車、養老服務等消費，讓消費熱起來、經濟活起來。

責任編輯：易燕丹

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