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車企創辦人實名舉報山東縣委書記：為政績強迫虛報產值

社會熱點 18:41 2023/01/15

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總部設於山東濰坊的內地電動車生產商雷丁汽車創辦人李國欣，昨日（14日）晚實名舉報濰坊市昌樂縣委書記王驍，指他為彰顯地方政績，強迫雷丁等當地大企業虛報業績。山東省已成立由省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查。 

李國欣在舉報信指，王驍自去年3月起，強迫雷丁上報工業和銷售產值逾67億元（人民幣，下同），較實際數據20億元，虛報近47億元。李國欣又稱，地方政府決定企業生存，作為企業創始人，既擔心得罪王驍，又擔心被列為「統計失信企業」後影響企業徵信，權衡利弊後，萬般無奈只能按照王驍要求上報數據。 

去年11月雷丁汽車官方曾宣布，公司完成A輪融資，整體融資規模為32億元。不過，這筆「救命錢」並未到賬，李國欣的舉報指，昌樂縣政府拒絕為雷丁提供抵押物續貸支持，極度影響投資機構的信心，融資的資金並沒有按照約定如期到位。目前雷丁企業已處於停工停產狀態。 

李國欣批評，王驍為彰顯個人政績，讓經濟運行的成績單更好看，以求獲得提拔重用，逼迫企業造假，形容「新官不理舊賬，讓本土企業寒心，更讓外來企業喪膽」。

當晚22點19分，舉報信發布約4小時後，「濰坊發布」發布文章稱，針對上述實名舉報一事，山東省已成立省市有關部門組成的聯合調查組，進駐昌樂縣調查核實有關情況，依法依規處理。

雷丁汽車集團成立於2012年10月，2016至2018年，雷丁電動車銷量分別為15萬、21萬和28.7萬輛，年銷售額突破120億元，連續三年蟬聯低速電動汽車銷量冠軍。企查查顯示，李國欣曾任公司執行董事兼總經理，但已於2016年4月13日卸職。

責任編輯：蒯宇澄

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