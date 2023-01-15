官方透露在院新冠相關死亡近6萬人 胡錫進︰準確統計困難

內地官方最新公布在院新冠相關死亡個案近6萬宗，前《環球時報》總編輯胡錫進表示，應是考慮到準確統計死亡人數的困難，因此用了「在院死亡」的限定。

國家衛健委昨日（14日）通報，去年12月8日至今年1月12日，全國醫療機構累計發生在院新冠病毒感染相關死亡個案59,938宗，其中新冠病毒感染導致呼吸功能衰竭死亡個案5,503宗，基礎疾病合併新冠病毒感染死亡個案54,435宗。

死亡個案平均年齡80.3歲，65歲及以上約占90.1%，其中80歲及以上約占56.5%，死亡個案中90%以上合併有基礎疾病。

胡錫進今日在微博寫道，官方公布的是「在院」死亡個案數據，據此可以認為，如果是在醫院外，比如在家中死亡的情況，並不在近6萬死亡病例的統計之內，因此這個數據也應該視為這一個多月里新冠死亡人數的不完全統計。

美國死亡人數也嚴重低估

胡錫進稱，從全球的情況看，準確統計新冠死亡病例通常是困難的，很多國家公布的統計資料經不起細究。他舉例美國沒有官方資料，約翰霍普金斯大學的資料被認為是最權威的，該大學迄今公佈的美國死亡人數約為110萬人，但它同時公布的感染數字只有10164萬例，而美國哈佛、耶魯和史丹佛三所大學不久前的聯合估算是，94%的美國人至少已經感染過一次新冠病毒，用這個比例乘以美國人口，感染者約為3.1億，是約翰霍普金斯大學統計資料的三倍。這樣看，該大學的死亡人數統計也應該是嚴重低估了的。

胡錫進還指，內地公布的死亡數據包括基礎疾病合併新冠病毒感染死亡，符合公眾熟悉的新冠死亡病例統計口徑，也是大眾對「新冠死亡」通常的感性認識。這樣的限定應被視為一種客觀的努力。

責任編輯：袁瑋婧