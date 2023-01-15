31個省市區今年GDP目標全出爐 海南9.5%最高

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華為去年分紅預案曝光 大方配發股利 員工：超出預期
省級兩會密集召開，全國31個省市區均已公布今年經濟發展目標，地區生產總值（GDP）目標在4%至9.5%之間，多集中在5%至6.5%。28個省市今年GDP增長目標上看5%以上，新疆、西藏等4省區增長目標超過7%，海南高達9.5%。
本網整理各省區市GDP如下：
|省（區市）
|今年GDP目標
|去年GDP（預計）
|天津
|4%左右
|未公布
|北京
|4.5%以上
|正增長
|江蘇
|5%左右
|突破12萬億元
|浙江
|5%以上
|3%左右
|廣東
|5%以上
|12.8萬億元，增長2%左右
|陝西
|5.5%左右
|4.5%
|廣西
|5.5%左右
|3%左右
|青海
|5%左右
|2.5%左右
|山東
|5%以上
|4%左右
|遼寧
|5%以上
|2.3%左右
|上海
|5.5%以上
|4.45萬億元，增長3%
|貴州
|6%左右
|2%左右
|河北
|6%左右
|3.8%左右
|雲南
|6%左右
|4%左右
|內蒙古
|6%左右
|4%以上
|山西
|6%左右
|4.5%
|福建
|6%左右
|突破5萬億元
|四川
|6%左右
|未公布
|吉林
|6%左右
|未公布
|黑龍江
|6%左右
|未公布
|河南
|6%
|3.5%
|甘肅
|6%
|4.2%
|重慶
|6%以上
|2%左右
|安徽
|6.5%左右
|3.5%左右
|湖南
|6.5%左右
|4.5%以上
|湖北
|6.5%左右
|4.7%
|寧夏
|6.5%左右
|5%左右
|新疆
|7%左右
|5.1%
|江西
|7%左右
|5%左右
|西藏
|8%左右
|3%左右
|海南
|9.5%左右
|正增長
廣東今年GDP目標增長5%以上 推進大灣區建設 對接北部都會區
責任編輯：蒯宇澄
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