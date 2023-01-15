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31個省市區今年GDP目標全出爐 海南9.5%最高

經濟脈搏 22:03 2023/01/15

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省級兩會密集召開，全國31個省市區均已公布今年經濟發展目標，地區生產總值（GDP）目標在4%至9.5%之間，多集中在5%至6.5%。28個省市今年GDP增長目標上看5%以上，新疆、西藏等4省區增長目標超過7%，海南高達9.5%。

本網整理各省區市GDP如下：

省（區市） 今年GDP目標 去年GDP（預計）
天津 4%左右 未公布
北京 4.5%以上 正增長
江蘇 5%左右  突破12萬億元
浙江 5%以上 3%左右
廣東 5%以上 12.8萬億元，增長2%左右
陝西 5.5%左右 4.5%
廣西 5.5%左右 3%左右
青海 5%左右 2.5%左右
山東 5%以上 4%左右
遼寧 5%以上 2.3%左右
上海 5.5%以上 4.45萬億元，增長3%
貴州 6%左右 2%左右
河北 6%左右 3.8%左右
雲南 6%左右 4%左右
內蒙古 6%左右 4%以上
山西 6%左右 4.5%
福建 6%左右 突破5萬億元
四川 6%左右 未公布
吉林 6%左右 未公布
黑龍江 6%左右 未公布
河南 6%  3.5%
甘肅 6% 4.2%
重慶 6%以上 2%左右
安徽 6.5%左右 3.5%左右
湖南 6.5%左右 4.5%以上
湖北 6.5%左右 4.7%
寧夏 6.5%左右 5%左右
新疆 7%左右 5.1%
江西 7%左右 5%左右
西藏 8%左右 3%左右
海南 9.5%左右 正增長

北京：今年GDP目標增長4.5%以上 著力促消費

經濟大省浙江今年GDP增速目標5%以上 撐平台經濟

廣東今年GDP目標增長5%以上 推進大灣區建設 對接北部都會區

責任編輯：蒯宇澄

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