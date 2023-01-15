31個省市區今年GDP目標全出爐 海南9.5%最高

省級兩會密集召開，全國31個省市區均已公布今年經濟發展目標，地區生產總值（GDP）目標在4%至9.5%之間，多集中在5%至6.5%。28個省市今年GDP增長目標上看5%以上，新疆、西藏等4省區增長目標超過7%，海南高達9.5%。

本網整理各省區市GDP如下：

省（區市） 今年GDP目標 去年GDP（預計） 天津 4%左右 未公布 北京 4.5%以上 正增長 江蘇 5%左右 突破12萬億元 浙江 5%以上 3%左右 廣東 5%以上 12.8萬億元，增長2%左右 陝西 5.5%左右 4.5% 廣西 5.5%左右 3%左右 青海 5%左右 2.5%左右 山東 5%以上 4%左右 遼寧 5%以上 2.3%左右 上海 5.5%以上 4.45萬億元，增長3% 貴州 6%左右 2%左右 河北 6%左右 3.8%左右 雲南 6%左右 4%左右 內蒙古 6%左右 4%以上 山西 6%左右 4.5% 福建 6%左右 突破5萬億元 四川 6%左右 未公布 吉林 6%左右 未公布 黑龍江 6%左右 未公布 河南 6% 3.5% 甘肅 6% 4.2% 重慶 6%以上 2%左右 安徽 6.5%左右 3.5%左右 湖南 6.5%左右 4.5%以上 湖北 6.5%左右 4.7% 寧夏 6.5%左右 5%左右 新疆 7%左右 5.1% 江西 7%左右 5%左右 西藏 8%左右 3%左右 海南 9.5%左右 正增長

北京：今年GDP目標增長4.5%以上 著力促消費

經濟大省浙江今年GDP增速目標5%以上 撐平台經濟

廣東今年GDP目標增長5%以上 推進大灣區建設 對接北部都會區

責任編輯：蒯宇澄

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