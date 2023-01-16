  • 12°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 10:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中國樓市】12月內地70城樓價按月持平或下降

經濟脈搏 09:42 2023/01/16

分享：

分享：

國家統計局公佈，去年12月內地70個大中城市樓價下降城市個數增加。按月看，各線城市樓價均持平或下降；按年看，一線城市上漲，二三線城市下降。據路透測算，70城新房價格按月跌幅0.2%，與上月相同；按年下降1.5%，為連續第八個月下跌。

按月看，12月份，70個大中城市中，新房價格下降城市有55個，比上月增加4個；二手房價格下降城市有63個，比上月增加1個。

一線城市新房價格按月由上月下降0.2%轉為持平；二手房銷售價格按月下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

二線城市新房價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二手房價格按月下降0.4%，降幅與上月相同。三線城市新房價格按月下降0.3%，降幅與上月相同；二手房價格按月下降0.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

按年看，12月份，70個大中城市中，新房價格下降城市有53個，比上月增加2個；二手房價格下降城市有64個，個數與上月相同。

一線城市新房價格按年上漲2.5%，漲幅與上月相同；二手房價格按年上漲0.6%，漲幅比上月回落0.6個百分點。二線城市新房價格按年下降1.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點；二手房價格按年下降3.2%，降幅與上月相同。三線城市新房和二手房價格按年分別下降3.9%和4.8%，降幅均與上月相同。

【中國樓市】東莞全域即日起放開住房限購

【中國樓市】廣西房企花式賣樓 買樓免費乘10年地鐵

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
國家統計局 樓價 經濟數據表現 內地物業 財政政策 商品 中國市場

上一篇文章

人民幣在岸離岸均收復6.7 中間價創逾半年新高

下一篇文章

31個省市區今年GDP目標全出爐 海南9.5%最高
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

華為去年分紅預案曝光 大方配發股利 員工：超出預期
華為去年分紅預案曝光 大方配發股利 員工：超出預期
胡潤中國民企500強 台積電取代騰訊登頂
胡潤中國民企500強 台積電取代騰訊登頂
31個省市區今年GDP目標全出爐 海南9.5%最高
31個省市區今年GDP目標全出爐 海南9.5%最高
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
國常會：確定政策性開發性金融工具支持重大項目建設
內地去年家庭超額儲蓄近6萬億人幣 需求釋放消費有望強勁增長？
內地去年家庭超額儲蓄近6萬億人幣 需求釋放消費有望強勁增長？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款