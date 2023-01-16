12月內地70城樓價繼續明顯下行 料短期市場仍低迷（更新版）

內地樓市去年12月繼續明顯下行，70城新房價格按年連續第八個月下跌，按月下跌城市個數較上月增加。分析指，二三線城市購房者對寬鬆政策已有所免疫，12月疫情防控放開後感染人數驟增亦影響市場，料短期市場仍低迷。

（第二版更新於11：20 新增分析）

國家統計局公佈，去年12月內地70個大中城市樓價下降城市個數增加。按月看，各線城市樓價均持平或下降；按年看，一線城市上漲，二三線城市下降。據路透測算，70城新房價格按月跌幅0.2%，與上月相同；按年下降1.5%，為連續第八個月下跌。

按月看，12月份，70個大中城市中，新房價格下降城市有55個，比上月增加4個；二手房價格下降城市有63個，比上月增加1個。

一線城市新房價格按月由上月下降0.2%轉為持平；二手房銷售價格按月下降0.5%，降幅比上月擴大0.1個百分點。

二線城市新房價格按月下降0.3%，降幅比上月擴大0.1個百分點；二手房價格按月下降0.4%，降幅與上月相同。三線城市新房價格按月下降0.3%，降幅與上月相同；二手房價格按月下降0.4%，降幅比上月收窄0.1個百分點。

按年看，12月份，70個大中城市中，新房價格下降城市有53個，比上月增加2個；二手房價格下降城市有64個，個數與上月相同。

一線城市新房價格按年上漲2.5%，漲幅與上月相同；二手房價格按年上漲0.6%，漲幅比上月回落0.6個百分點。二線城市新房價格按年下降1.1%，降幅比上月收窄0.1個百分點；二手房價格按年下降3.2%，降幅與上月相同。三線城市新房和二手房價格按年分別下降3.9%和4.8%，降幅均與上月相同。

中原地產首席分析師張大偉認為，當下樓市面臨的問題已不只是房地產問題，更多的是對經濟收入的預期問題。他認為未來幾個月市場將持續低迷，企穩要等到今年二季度後。

張大偉指出，從當月價格走勢看，原因在於一線城市沒有明顯的寬鬆政策，二三線城市購房者對寬鬆政策已有所免疫。同時，疫情在12月反覆，大部分購房者都感染，導致市場繼續降溫。

另外，中指院本月初發布百城樓價報告顯示，2022年，百城新房及二手房價格累計均由漲轉跌，其中，百城新房價格累計跌0.02%，為自2014年後時隔七年再次出現年度下跌；二手房價格累計跌0.77%。

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責任編輯：尹航

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