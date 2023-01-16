央視揭祝融號車輪暗藏密碼 火星已留4000中文字跡

中國祝融號火星車隨天問一號任務登陸火星，至今超過一年半，繼續探索著紅色星球。央視新年揭開祝融號一個「秘密」，祝融號車輪紋理原來暗藏「密碼」，隨著祝融號行走，火星大地上已留下約4000個中文字跡。這些字跡不只有紀念意義，還具有一項實際作用。

央視周日（15日）播出《酷啊未來 中國科技創新之夜》，其中，中國航天科技集團五院火星探測器副總設計師賈陽透露，祝融號車輪之下有一個乾坤，這項東西是研發後期才確定加上去的，因此演播室裏早一段時期製作的1比1祝融號模型也未有反映出來，叫主持人不用找了。

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原來，祝融號火星車兩側後輪紋理中，設計師各留下了一個「中」字。火星車向前行駛，便會在火星大地留下「中」字印記。

按賈陽說，祝融號車輪周長1米，因此祝融號每行駛1米，兩個後輪就會留下2個「中」字。目前，祝融號已行駛1900多米，在火星表面留下了近4000個「中」字。

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祝融號在火星上留下字跡有一個實際目的。賈陽解釋，從祝融號發回的影像上看，如果前後每個「中」字間距對應1米距離，就可以判斷祝融號行走時沒有打滑。

選擇「中」字既能代表中國，亦構圖簡單、符合車輪紋理法則。但賈陽在節目上就此給出了一個開玩笑的解釋：設計師是來自河南的。（在河南方言裏，「中」有「好」、「能」、「行」的意思，「中中中」也是大家印象中河南人常掛在嘴邊的話。）

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責任編輯：連兆鋒