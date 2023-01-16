▲ 印度能仿制輝瑞Paxlovid中國不能？專家這樣解釋

輝瑞新冠口服藥Paxlovid因談判報價問題，未能納入內地醫保，其2980元人民幣一盒售價引發關注，但Paxlovid仍然供不應求，使印度仿制自Paxlovid的新冠口服藥價格，在代購市場亦水漲船高。內地輿論近日也隨之出現一些疑問：為甚麽印度能仿制Paxlovid，中國卻不能？中國能否進口印度仿制藥滿足需求？

印度向來是仿制藥品大國。上海國際問題研究院中國與南亞研究中心秘書長劉宗義向《觀察者網》稱，印度70年代頒佈法例，針對食品和藥品，只授予工藝專利，不授予產品專利。也就是說，印度專利法只保護食品和藥品的整個生產工藝過程，但是如果工藝過程發生改變了，產品就不用受到原來專利的約束，這為印度仿制國際上的各類藥品提供了一條渠道。

對於Paxlovid近期一藥難求，內地不少人都經代購購買印度仿制藥；印度也表達過希望中國引進仿制藥以及其他退燒藥品，縮小兩國貿易逆差的想法；亦有人質疑中國為何不自行生產仿制藥。劉宗義認為，這都有一些障礙：

首先，中國法律不允許的未經授權生產仿制藥，中方遵守世貿組織（WTO）規定保護知識產權，中國專利法是保護藥品專利的；

第二，從國外進口任何藥品，都需要中國醫藥監管部門批准。如果印度藥廠要在中國賣藥，必須驗證藥品的安全性和有效性。這是有成本的，花費的時間也很長，印度方面對此覺得承擔不了；

第三，即使中國真的對印度開放仿制藥市場，也彌補不了中印之間的逆差。因為印度全部的仿制藥出口額大概300億美元，而中印之間的貿易逆差遠遠超過這個數字。也就是說即使印度把所有的仿制藥都出口到中國，也沒法彌補中印之間存在的貿易逆差。

劉宗義稱，實際上，印度很多仿制藥都是用中國出口的藥品有效成分生產的，印度制藥業對中國原料藥的依賴度達到70%，而中國也有幾家醫藥公司獲得輝瑞授權，代工生產Paxlovid。

世衛組織（WHO）去年底批准印度藥企Hetero生產的Paxlovid仿制藥Nirmacom應用。Hetero所簽訂的「藥品專利池」（Medicines Patent Pool /MPP）協議中，Nirmacom可以在全球95個低收入國家銷售，但中國不在這95個國家的名單中。

劉宗義指出，但是由於中國不在上述95個國家的名單當中，這種仿制藥只能用於出口，不能在中國上市流通。

現在流入中國國的印產Paxlovid仿制藥主要是綠盒的Primovir和藍盒的Paxista。據報也有一些假的仿制藥混入了中國市場，比如綠盒的Primovir就有很多假冒偽劣產品。

劉宗義提醒，印度的仿制藥公司有一些是大企業，也有一些是小作坊式的企業。印度的專利法只保護藥品工藝流程，不保護藥品專利，所以有一些仿制藥在生產過程當中，會改變工藝流程，甚至在其中增減成分。這會影響藥品的安全性、有效性。所以對於印度的仿制藥，消費者要審慎辨別。

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責任編輯：連兆鋒