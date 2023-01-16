  • 13°C
香港時間 : 2023116日 (週一) 13:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度能仿制輝瑞Paxlovid中國不能？專家這樣解釋

社會熱點 12:18 2023/01/16

分享：

分享：

印度能仿制輝瑞Paxlovid中國不能？專家這樣解釋

輝瑞新冠口服藥Paxlovid因談判報價問題，未能納入內地醫保，其2980元人民幣一盒售價引發關注，但Paxlovid仍然供不應求，使印度仿制自Paxlovid的新冠口服藥價格，在代購市場亦水漲船高。內地輿論近日也隨之出現一些疑問：為甚麽印度能仿制Paxlovid，中國卻不能？中國能否進口印度仿制藥滿足需求？

印度向來是仿制藥品大國。上海國際問題研究院中國與南亞研究中心秘書長劉宗義向《觀察者網》稱，印度70年代頒佈法例，針對食品和藥品，只授予工藝專利，不授予產品專利。也就是說，印度專利法只保護食品和藥品的整個生產工藝過程，但是如果工藝過程發生改變了，產品就不用受到原來專利的約束，這為印度仿制國際上的各類藥品提供了一條渠道。

對於Paxlovid近期一藥難求，內地不少人都經代購購買印度仿制藥；印度也表達過希望中國引進仿制藥以及其他退燒藥品，縮小兩國貿易逆差的想法；亦有人質疑中國為何不自行生產仿制藥。劉宗義認為，這都有一些障礙：

首先，中國法律不允許的未經授權生產仿制藥，中方遵守世貿組織（WTO）規定保護知識產權，中國專利法是保護藥品專利的；

第二，從國外進口任何藥品，都需要中國醫藥監管部門批准。如果印度藥廠要在中國賣藥，必須驗證藥品的安全性和有效性。這是有成本的，花費的時間也很長，印度方面對此覺得承擔不了；

第三，即使中國真的對印度開放仿制藥市場，也彌補不了中印之間的逆差。因為印度全部的仿制藥出口額大概300億美元，而中印之間的貿易逆差遠遠超過這個數字。也就是說即使印度把所有的仿制藥都出口到中國，也沒法彌補中印之間存在的貿易逆差。

劉宗義稱，實際上，印度很多仿制藥都是用中國出口的藥品有效成分生產的，印度制藥業對中國原料藥的依賴度達到70%，而中國也有幾家醫藥公司獲得輝瑞授權，代工生產Paxlovid。

世衛組織（WHO）去年底批准印度藥企Hetero生產的Paxlovid仿制藥Nirmacom應用。Hetero所簽訂的「藥品專利池」（Medicines Patent Pool /MPP）協議中，Nirmacom可以在全球95個低收入國家銷售，但中國不在這95個國家的名單中。

劉宗義指出，但是由於中國不在上述95個國家的名單當中，這種仿制藥只能用於出口，不能在中國上市流通。

現在流入中國國的印產Paxlovid仿制藥主要是綠盒的Primovir和藍盒的Paxista。據報也有一些假的仿制藥混入了中國市場，比如綠盒的Primovir就有很多假冒偽劣產品。

劉宗義提醒，印度的仿制藥公司有一些是大企業，也有一些是小作坊式的企業。印度的專利法只保護藥品工藝流程，不保護藥品專利，所以有一些仿制藥在生產過程當中，會改變工藝流程，甚至在其中增減成分。這會影響藥品的安全性、有效性。所以對於印度的仿制藥，消費者要審慎辨別。

新冠口服藥莫諾拉韋內地正式上市 報價1500元一瓶

輝瑞CEO：中國是第二大經濟體 新冠藥開價不應低過薩爾瓦多

浙江華海藥業：正與輝瑞合作加速推進Paxlovid本土化項目

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
疫情 中國市場 輝瑞 中國 印度 專利 知識產權

下一篇文章

遼寧盤錦化工廠爆炸 致2死34傷12人失聯
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

廣州寶馬撞人致5死13傷 22歲男司機涉危害公共安全被批捕
廣州寶馬撞人致5死13傷 22歲男司機涉危害公共安全被批捕
官方透露在院新冠相關死亡近6萬人 胡錫進︰準確統計困難
官方透露在院新冠相關死亡近6萬人 胡錫進︰準確統計困難
世衛感謝中國提供疫情數據 稱新一波流行與他國相似
世衛感謝中國提供疫情數據 稱新一波流行與他國相似
北京：今年GDP目標增長4.5%以上 著力促消費
北京：今年GDP目標增長4.5%以上 著力促消費
車企創辦人實名舉報山東縣委書記：為政績強迫虛報產值
車企創辦人實名舉報山東縣委書記：為政績強迫虛報產值
澳洲一機構公佈新疆警察名單 中國官媒發現劉德華周潤發上榜
澳洲一機構公佈新疆警察名單 中國官媒發現劉德華周潤發上榜
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款