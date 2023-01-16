理想汽車車主深夜揸車遇「靈異事件」：汽車中控顯示被人追車跑

夜間駕駛要格外小心。上海一位男子發現汽車中控顯示，後方有人正跟車奔跑，一會在車的正後方，一會又跑到車的左後方，但車主自己查看後卻沒見到人影。汽車公司方面表示，這是視覺感知算法的BUG（失誤）。

據內媒報道，昨日（15日）晚上，上海浦東男子開著他剛買一個月的理想汽車（NASDAQ：LI、港交所：2015）。網傳視頻顯示，在車內中控屏幕上，可見汽車正在道路上行駛的模擬畫面，畫面還顯示，有人正跟在車後奔跑追車，一會在車的正後方，一會又跑到車的左後方。

車主表示：「大半夜一個人開車，嚇死我了，是誰在跟著我車跑。」但當時車的時速最快達到60多公裡，人不可能跑那麼快。

事件引發關注後，理想汽車回應指，這既不是靈異事件，也不是誤入了高維空間翹曲碎片，而是理想L8 Pro（AD Pro平台4.2版本）視覺感知算法的BUG，有一定概率在雨天夜間的環境，後視相機被水滴所干擾。這個問題只影響感知環境顯示，不會影響功能控制。理想汽車還指，AD Max平台的理想L9 Max和理想L8 Max沒有這個BUG。

有網民指，這種情況「太可怕」、「嚇死人」，還有人稱「電車隨便bug一下，可能都是正常行駛中無法承擔的」。

責任編輯：陳俊賢