副外長謝鋒談中美關係：中美應相互尊重 努力使合作清單越拉越長

中國外交部副部長謝鋒今日（16日）在一場論壇上談及中美關係時說，和平共處是中美必須堅守的底線。中美應彼此承認社會制度和發展道路的不同，應相互尊重，而不是試圖改變對方制度，雙方應努力使合作清單越拉越長。

謝鋒今日在2023宏觀形勢年度論壇暨第四屆中國智庫國際影響力論壇上發表主旨演講。談到中美關係時，他說，中美合則兩利、世界受益；鬥則俱傷、全球遭殃。

他表示，相互尊重是中美交往互動的前提。中美應承認彼此社會制度和發展道路的不同，尊重這種不同，而不是試圖去改變甚至顛覆對方的制度。

謝鋒強調，和平共處是中美必須堅守的底線。中美一旦衝突對抗，無論是冷戰、熱戰，還是貿易戰、科技戰，最終將損害中美兩國和世界各國利益。把中國定義為「最重大的地緣政治威脅」，搞針對中國的「小圈子」，效仿當年遏制前蘇聯那套來打壓中國，通過「印太戰略」等地緣政治來圍堵中國，注定是徒勞的。

謝鋒談及合作時說，合作共贏是雙方應當爭取的目標。作為最大的發展中國家和最大的發達國家，中美在雙多邊領域存在廣泛共同利益，可以合作、應該合作的事情很多，雙方應努力使合作清單越拉越長，而不是越縮越短。

謝鋒還說，元首外交是中美關係的「指南針」和「定盤星」，對兩國關係發展發揮著不可替代的戰略引領作用。2021年以來，中國國家主席習近平和美國總統拜登已6次會晤、通話。中美要全面落實兩國元首達成的重要共識。習近平在深刻總結歷史發展經驗和教訓的基礎上，指明了中美關係發展的正確方向，那就是相互尊重、和平共處、合作共贏。

他還表示，拜登多次向習近平重申，美方不尋求改變中國體制，不尋求「新冷戰」，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，不支持「兩個中國」或「一中一台」，不尋求把台灣問題作為工具遏制中國，無意同中國發生衝突，無意尋求同中國「脫鉤」，無意阻撓中國經濟發展，無意阻止中國科技進步，無意圍堵中國。中方重視這些表態，要求美方付諸行動、落到實處。

責任編輯：陳俊賢