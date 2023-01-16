  • 14°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 18:14
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國探月吉祥物命名「兔星星」 英文名玩食字有意思

社會熱點 16:28 2023/01/16

分享：

分享：

農歷兔年即將來臨之際，中國探月航天IP形象「太空兔」的中英雙語名稱正式公布，中文名為「兔星星」，英文名為「To Star」。

人民網報道，中國探月工程亦稱嫦娥工程，自2007年10月24日嫦娥一號發射，到2019年1月3日嫦娥四號實現全人類首次月球背面軟著陸和巡視探測，再到2020年12月17日嫦娥五號返回艙攜帶月球樣品成功著陸取回1731克月壤，實現了「六戰六捷」。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

「太空兔」是中國探月航天工程的吉祥物，最初人設為中國探月派駐在月球的觀察員，其形象靈感來自於中國古代神話故事中的「月宮玉兔」，結合現代宇航員形象，以紅、藍、白極具中國航天科技屬性的色彩作為配色，通過擬人化的方式，讓航天人奮力拼搏、勇於探索的航天精神得到了具象化體現。

據介紹，「兔星星」寓意「玉兔巡月，揚帆星河」，中國嫦娥三號、四號的月球車均以「玉兔」為名，「兔星星」的名字表達了其太空特質和初心使命。英文名字「To Star」寓意我們的征途是星辰大海，體現了傳統文化與航天科技的融合，寄托著中華民族千百年來的探月夢想，表達著新時代中國航天向宇宙深空進發的豪情願景。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【兩會2022】中國探月工程第四期開始全面實施 未來爭取在月球裝WiFi
2022/03/08
【兩會2022】中國探月工程第四期開始全面實施 未來爭取在月球裝WiFi
探月總工程師：中國2030年前 在月球南極建基地
2020/12/18
探月總工程師：中國2030年前 在月球南極建基地
嫦娥五號帶回月壤亮相 習晤探月工程人員：推進航天創新發展
2021/02/22
嫦娥五號帶回月壤亮相 習晤探月工程人員：推進航天創新發展
月球上種菜？ 中國探月工程師：不排除人工培植
2021/03/11
月球上種菜？ 中國探月工程師：不排除人工培植

你可能感興趣

【兩會2022】中國探月工程第四期開始全面實施 未來爭取在月球裝WiFi
19:10 2022/03/08
【兩會2022】中國探月工程第四期開始全面實施 未來爭取在月球裝WiFi
探月總工程師：中國2030年前 在月球南極建基地
16:45 2020/12/18
探月總工程師：中國2030年前 在月球南極建基地
嫦娥五號帶回月壤亮相 習晤探月工程人員：推進航天創新發展
22:09 2021/02/22
嫦娥五號帶回月壤亮相 習晤探月工程人員：推進航天創新發展
網絡熱話 創新科技及應用 航天科技 太空人 月球 中國

上一篇文章

內媒曝送檢印度新冠仿製藥9成是假貨 藥監局通報嚴厲打擊

下一篇文章

理想汽車車主深夜揸車遇「靈異事件」：汽車中控顯示被人追車跑
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

有圖有真相！廣東打邊爐碰着劇毒藍環章魚 網民神評語
有圖有真相！廣東打邊爐碰着劇毒藍環章魚 網民神評語
印度能仿制輝瑞Paxlovid中國不能？專家這樣解釋
印度能仿制輝瑞Paxlovid中國不能？專家這樣解釋
內媒曝送檢印度新冠仿製藥9成是假貨 藥監局通報嚴厲打擊
內媒曝送檢印度新冠仿製藥9成是假貨 藥監局通報嚴厲打擊
廣東驚現「索馬里高速」61人被抓 事件是這樣的
廣東驚現「索馬里高速」61人被抓 事件是這樣的
包裝袋有「你是中國人」標語 台灣全面禁大陸螺螄粉入口
包裝袋有「你是中國人」標語 台灣全面禁大陸螺螄粉入口
內地2022年出生人口跌破千萬 1961年後首次負增長
內地2022年出生人口跌破千萬 1961年後首次負增長
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款