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內媒曝送檢印度新冠仿製藥9成是假貨 藥監局通報嚴厲打擊

社會熱點 16:44 2023/01/16

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內地疫情繼續擴散，輝瑞特效藥Paxlovid難求，許多人轉而購買來自印度的數款廉價仿製藥。但內媒引述檢測機構表示，送檢的仿製藥9成檢測不出有效成分，也就是假藥。國家藥監局通報稱，部分產品涉嫌違法，目前案件正由公安部門依法辦理。

監管部門嚴厲打擊

輝瑞特效藥Paxlovid在內地未納入醫保，不僅價格高，供應量也少，有黃牛開出一盒人民幣數千乃至上萬元的高價，不少人因此轉而購買來自印度的數款廉價仿製藥。

據內媒報道，上海一家檢測機構日前提供的消息顯示，目前送檢的仿製藥當中，9成都檢測不出有效成分「奈瑪特韋」（nirmatrelvir），也就是假藥。

報道指出，上海檢測機構「新泊地」上月上旬開始不斷收到內地多地寄來的送檢樣品，高峰時一天近200份，初期大多為貿易公司送檢，而檢測結果顯示送檢的仿製藥基本含有奈瑪特韋。但此後隨著個人送檢的仿製藥越來越多，不含有效成分的檢測結果也跟著增加。

印度能仿制輝瑞Paxlovid中國不能？專家這樣解釋

報道引述內地藥品業內人士說，進口藥品在華銷售需取得許可批文，在沒有合法資格的情況下，仿製藥進口和銷售目前仍屬違法行為。2019年新修訂的藥品管理法雖對於國外已上市、國內未獲批的藥品不再簡單認定為假藥，明確「未經批准進口少量境外已合法上市的藥品，情節較輕的，可以依法減輕或者免予處罰」，但不代表可對網上半公開狀態銷售新冠仿製藥聽之任之。

國家藥監局網站公佈， 針對近期市場上出現的非法銷售來源不明的新冠感染治療藥品線索，地方藥品監管部門會同屬地公安部門聯合執法，已搗毀部分犯罪團伙及窩點，並在收網行動中現場查獲一批假冒Paxlovid及未經批准進口藥品等。經檢驗，查獲的部分產品不含有效藥品成份或非法添加其他藥品成份，涉嫌違反《中華人民共和國刑法》第一百四十一條銷售假藥罪的規定。目前，案件正在由公安部門依法辦理中。

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責任編輯：尹航

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