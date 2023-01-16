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外交部：美日合謀詆毀中國 十分虛偽和危險

國情動向 21:28 2023/01/16

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美日華盛頓舉行會談後發表了聯合聲明，外交部發言人汪文斌主持今日（16日）在例行記者會上回應，批評美日合謀詆毀中國形象的鬧劇，十分虛偽及危險。

美國總統拜登同日本首相岸田文雄13日在華盛頓舉行會談，並發表了聯合聲明，稱中國違反基於規則的國際秩序，導致當前亞太地區挑戰上升。 雙方致力於加強美日同盟和對日防衛，並在東海、台灣等問題上指責中國。

汪文斌對此表示，日美合謀上演詆毀中國形象，干涉中國內政，打壓中國發展的鬧劇，既十分虛偽，也十分危險。 中方對此堅決反對，已就此向有關國家提出嚴正交涉。敦促美日摒棄冷戰思維，去除遏制打壓中國的心魔，停止窮兵黩武、禍亂世界的危險行徑，回歸和平、友好、合作的人間正道。

汪文斌稱，日本曾步入軍國主義歧途，發動侵略戰爭，犯下嚴重反人類罪行，給地區和世界帶來深重災難。 但日方非但不認真反省，反而再次表現出強軍擴伍的危險態勢。日本防衛預算連續11年大幅增長，不斷調整安保條例。日方所作所為不得不令人懷疑，日本正在脫離戰後和平發展軌道，重蹈歷史覆轍的危險正在不斷積聚。 我們正告日方，做亞太安全穩定的破壞者、攪局者，必將遭到地區國家的普遍反對和強烈反制。

汪文斌同時指出，美國對別國一再奢談規則和秩序，但自身卻是當之無愧的國際規則和秩序頭號破壞者。 從肆意侵略他國到濫施單邊制裁，從聯合國會費拖欠大戶到惡意阻撓世貿組織上訴機構法官遴選「釘子戶」，從任意對他國進行「脅迫外交」到四處拼湊封閉排他的「小圈子」，從在亞太地區部署大量艦機耀武揚威到打開核擴散的「潘朵拉魔盒」。美國從來不在乎什麼規則或秩序，美國真正在乎的只有一件事，就是美國的霸權穩不穩。 只要不符合美國的利益，美方就會無視、修改甚至推翻已有的規則，哪怕有關的規則正是美方自身提議制定的。

汪文斌稱，中國將堅定不移沿著中國特色社會主義道路走下去，中國的和平發展是任何國家、任何勢力都無法阻擋的。 中方將採取必要措施，堅決捍衛自身主權、安全和發展利益。

責任編輯：陳俊賢

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