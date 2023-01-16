人大智庫報告預測：2030年中國經濟規模將超過美國

人民大學金融研究院今日（16日）發布《劫后重啟︰后疫情時代的世界經濟和中國未來》報告指出，中國經濟有望在2030年超過美國，成為全球第一大經濟體。

報告指出，疫情後的世界面臨很多新舊挑戰，相比疫情前，世界經濟格局發生了重大變化。中期開看，經濟增長下行和通脹壓力較大，世界經濟增長會出現「K」字型走勢，不同的經濟體會因各自的經濟增長速度明顯拉開距離。長期來看，世界的經濟前景取決於世界和平的維持，若是美國聯手盟友打擊競爭對手，世界經濟將會倒退。

報告認為，盡管2022年中國經濟短暫放緩，但未來增速潛力依然可觀。數據指出，中國40年來經濟年均增張為4%至6%。即使在疫情下中國經濟依然保持4.4%的年均增長，雖然近期增速低於印度、越南和印尼等經濟體，但依舊保持高於新興經濟的增速，這將會使中國經濟在2030年超過美國成為全球第一大經濟體。

報告還指出，中國正利用前沿科技來佈局第四次工業革命，中國的經濟結構正在從工業大國轉變為工業強國。區域城市群將推進內地城鎮化的進程，疫情後持續的新興城市群將會是新的方向。

報告最後強調，中國將繼續推動全球治理改革，反對霸權，推進國際合作。中國將保持和平、合作的發展理念，繼續推動全球體系更加公平公正發展，改善全球發展不平衡問題。

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責任編輯：陳俊賢