商務部：劉鶴與美財長耶倫周三在瑞士會晤 國情動向 22:00 2023/01/16 分享： 分享： 商務部表示，中美經貿團隊保持良好溝通。為落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，加強宏觀經濟和金融政策協調，副總理劉鶴與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）將於周三（18日）在瑞士蘇黎世會面。 責任編輯：易燕丹 緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道 立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁 開啟hket App，閱讀全文 相關文章 秦剛晤耶倫 談加強宏觀經濟政策協調及經貿問題溝通 2022/12/16 秦剛晤耶倫 談加強宏觀經濟政策協調及經貿問題溝通 劉鶴與美財長耶倫通話 表達對取消對華加徵關稅的關切（第二版） 2022/07/05 劉鶴與美財長耶倫通話 表達對取消對華加徵關稅的關切（第二版） 劉鶴：對明年經濟整體性好轉極有信心 正考慮出台新房地產政策 2022/12/15 劉鶴：對明年經濟整體性好轉極有信心 正考慮出台新房地產政策 劉鶴下周出席達沃斯世界經濟論壇年會並訪問瑞士 2023/01/13 劉鶴下周出席達沃斯世界經濟論壇年會並訪問瑞士 你可能感興趣 秦剛晤耶倫 談加強宏觀經濟政策協調及經貿問題溝通 09:38 2022/12/16 秦剛晤耶倫 談加強宏觀經濟政策協調及經貿問題溝通 劉鶴與美財長耶倫通話 表達對取消對華加徵關稅的關切（第二版） 16:16 2022/07/05 劉鶴與美財長耶倫通話 表達對取消對華加徵關稅的關切（第二版） 劉鶴：對明年經濟整體性好轉極有信心 正考慮出台新房地產政策 22:10 2022/12/15 劉鶴：對明年經濟整體性好轉極有信心 正考慮出台新房地產政策 中美關係 中美貿易戰 貿易戰 地緣政治 外交 瑞士 中華人民共和國商務部 耶倫 美國財政部 劉鶴