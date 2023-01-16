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商務部：劉鶴與美財長耶倫周三在瑞士會晤

國情動向 22:00 2023/01/16

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商務部表示，中美經貿團隊保持良好溝通。為落實兩國元首峇里島會晤達成的重要共識，加強宏觀經濟和金融政策協調，副總理劉鶴與美國財政部長耶倫（Janet Yellen）將於周三（18日）在瑞士蘇黎世會面。

責任編輯：易燕丹

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