  • 15°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地2022年GDP按年增3%勝預期 四季度增2.9%

經濟脈搏 11:49 2023/01/17

分享：

分享：

國家統計局公布，內地2022全年GDP按年增長3%，四季度GDP按年增長2.9%，按季持平。該數字大幅低於去年初所設定的5.5%左右的目標，但好過市場預期。官方指，高效統籌防控和經濟發展取得積極成效，有效應對內外部挑戰，國民經濟頂住壓力持續發展，穩住宏觀經濟大盤。

*更新數據及官方解讀

初步核算，全年國內生產總值121萬億元（人民幣，下同），分季度看，第一產業增加值88,345億元，按年增長4.1%；第二產業483,164億元，增長3.8%；第三產業638,698億元，增長2.3%。分季度看，一季度國內生產總值按年增長4.8%，二季度增長0.4%，三季度增長3.9%，四季度增長2.9%。

全年全國居民人均可支配收入36,883元，比上年名義增長5.0%，扣除價格因素實際增長2.9%，與經濟增長基本同步。可支配收入中位數31,370元，比上年名義增長4.7%。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入49,283元，比上年名義增長3.9%，扣除價格因素實際增長1.9%；農村居民人均可支配收入20,133元，名義增長6.3%，實際增長4.2%。按收入分組，低收入組人均可支配收入8,601元，中間收入組30,598元，高收入組90,116元。

國統局局長康義提到去年經濟發展幾大特點，一是國力再上新台階，總量突破120萬億元，折合美元約18萬億美元，穩居世界第二位。人均GDP達到了85,698元，比上年實際增長3%。二是經濟運行總體穩定，3%相比較國際主要經濟體，屬於比較快的速度。據IMF預測，美國、日本去年GDP增長都不會超過2%。

三是產業發展基礎夯實，糧食連續8年穩定在1.3萬億斤以上，工業對經濟增長貢獻率達36%。四是內需總量規模繼續擴大，全年社零售總額穩定在44萬億元左右，是全球第二大消費和第一大網絡零售市場，超大規模市場優勢依然明顯。五是改革創新持續深化，「放管服」改革持續推進，營商環境不斷改善。

另外，高水平開放紮實推進，貨物貿易總額達42.1萬億，增長7.7%。民生保障有效，人均可支配收入實際增長與經濟增長基本同步，民生領域投資增加。

康義總結，去年面對風高浪急的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，各地區各部門堅持穩中求進，高效統籌防控和經濟發展，有效應對內外部挑戰，國民經濟頂住壓力持續發展，經濟總量再上新台階，就業物價總體穩定，人民生活持續改善，高質量發展取得新成效，經濟社會大局和諧穩定。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 GDP

上一篇文章

全國住建工作會議：一視同仁支持民企改善負債 不出現新交樓風險

下一篇文章

國統局：2023年經濟一定好轉 房地產業仍是支柱
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
樓市政策再現一日遊：河南濟源「首付分期」新政已刪除（第二版）
12月內地70城樓價繼續明顯下行 料短期市場仍低迷（更新版）
12月內地70城樓價繼續明顯下行 料短期市場仍低迷（更新版）
胡潤中國民企500強 台積電取代騰訊登頂
胡潤中國民企500強 台積電取代騰訊登頂
華為去年分紅預案曝光 大方配發股利 員工：超出預期
華為去年分紅預案曝光 大方配發股利 員工：超出預期
人民幣在岸離岸一度收復6.7 中間價創逾半年新高
人民幣在岸離岸一度收復6.7 中間價創逾半年新高
31個省市區今年GDP目標全出爐 海南9.5%最高
31個省市區今年GDP目標全出爐 海南9.5%最高
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款