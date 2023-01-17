內地2022年GDP按年增3%勝預期 四季度增2.9%

國家統計局公布，內地2022全年GDP按年增長3%，四季度GDP按年增長2.9%，按季持平。該數字大幅低於去年初所設定的5.5%左右的目標，但好過市場預期。官方指， 高效統籌防控和經濟發展取得積極成效， 有效應對內外部挑戰，國民經濟頂住壓力持續發展， 穩住宏觀經濟大盤。

*更新數據及官方解讀

初步核算，全年國內生產總值121萬億元（人民幣，下同），分季度看，第一產業增加值88,345億元，按年增長4.1%；第二產業483,164億元，增長3.8%；第三產業638,698億元，增長2.3%。 分季度看，一季度國內生產總值按年增長4.8%，二季度增長0.4%，三季度增長3.9%，四季度增長2.9%。

全年全國居民人均可支配收入36,883元，比上年名義增長5.0%，扣除價格因素實際增長2.9%，與經濟增長基本同步。 可支配收入中位數31 , 370元，比上年名義增長4.7%。 按常住地分，城鎮居民人均可支配收入49,283元，比上年名義增長3.9%，扣除價格因素實際增長1.9%；農村居民人均可支配收入20,133元，名義增長6.3%，實際增長4.2%。 按收入分組，低收入組人均可支配收入8,601元，中間收入組30,598元，高收入組90,116元。

國統局局長康義提到去年經濟發展幾大特點，一是國力再上新台階，總量突破120萬億元，折合美元約18萬億美元，穩居世界第二位。人均GDP達到了85,698元，比上年實際增長3%。二是經濟運行總體穩定，3%相比較國際主要經濟體，屬於比較快的速度。據IMF預測，美國、日本去年GDP增長都不會超過2%。

三是產業發展基礎夯實，糧食連續8年穩定在1.3萬億斤以上，工業對經濟增長貢獻率達36%。四是內需總量規模繼續擴大，全年社零售總額穩定在44萬億元左右，是全球第二大消費和第一大網絡零售市場，超大規模市場優勢依然明顯。五是改革創新持續深化，「放管服」改革持續推進，營商環境不斷改善。

另外，高水平開放紮實推進，貨物貿易總額達42.1萬億，增長7.7%。民生保障有效，人均可支配收入實際增長與經濟增長基本同步，民生領域投資增加。

康義總結，去年面對風高浪急的國際環境和艱鉅繁重的國內改革發展穩定任務，各地區各部門堅持穩中求進，高效統籌防控和經濟發展，有效應對內外部挑戰，國民經濟頂住壓力持續發展，經濟總量再上新台階，就業物價總體穩定，人民生活持續改善，高質量發展取得新成效，經濟社會大局和諧穩定。

責任編輯：陳建錫