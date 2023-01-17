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內地2022年投資增長5.1% 消費跌0.2% 均勝預期

經濟脈搏 10:26 2023/01/17

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國家統計局公佈，內地2022全年固定資產投資按年增長5.1%，消費總額按年下降0.2%，均勝市場預期。另人民幣計，全年出口增10.5%。

在投資方面，固定資產投資平穩增長，全年全國固定資產投資（不含農戶）572138億元（人民幣，下同），比上年增長5.1%，高於預期的5%。

  • 分領域看，基礎設施投資增長9.4%，製造業投資增長9.1%，房地產開發投資下降10.0%。全國商品房銷售面積135837萬平方米，下降24.3%；商品房銷售額133308億元，下降26.7%。
  • 分產業看，第一產業投資增長0.2%，第二產業投資增長10.3%，第三產業投資增長3.0%。
  • 民間投資增長0.9%。高技術產業投資增長18.9%，快於全部投資13.8個百分點。其中，高技術製造業、高技術服務業投資分別增長22.2%、12.1%。高技術製造業中，醫療儀器設備及儀器儀表製造業、電子及通信設備製造業投資分別增長27.6%、27.2%；高技術服務業中，科技成果轉化服務業、研發設計服務業投資分別增長26.4%、19.8%。社會領域投資增長10.9%，其中衛生、教育投資分別增長27.3%、5.4%。

單計12月，固定資產投資（不含農戶）按月增長0.49%。

在消費方面，市場銷售規模基本穩定，全年社會消費品零售總額439733億元，按年降0.2%，好過預期的下降0.8%。

  • 按經營單位所在地分，城鎮消費品零售額380448億元，下降0.3%；鄉村消費品零售額59285億元，與上年持平。
  • 按消費類型分，商品零售395792億元，增長0.5%；餐飲收入43941億元，下降6.3%。

單計12月份，社會消費品零售總額按年下降1.8%，降幅比上月收窄4.1個百分點；按月下降0.14%。

在出口方面，按人民幣計，全年出口239654億元，增長10.5%。

內地2022年GDP按年增3% 四季度增2.9%

人大智庫報告預測：2030年中國經濟規模將超過美國

責任編輯：尹航

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