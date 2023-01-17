內地12月失業率降至5.5% 全年超額完成新增就業目標

國家統計局公布，去年12月全國城鎮調查失業率為5.5%，按月下跌0.2個百分點。全年城鎮新增就業1206萬人，超額完成1100萬人的全年預期目標任務。

數據顯示，調查失業率方面，當月本地戶籍勞動力為5.4%；外來戶籍勞動力為5.7%，其中外來農業戶籍勞動力為5.4%。16至24歲勞動力為16.7%，比上月下降0.4個百分點；25-59歲勞動力為4.8%，下降0.2個百分點。31個大城市城鎮為6.1%，下降0.6個百分點。全國企業就業人員周平均工時47.9小時。

全年看，農民工總量29,562萬人，比上年增加311萬人，增長1.1%。其中，本地農民工12372萬人，增長2.4%；外出農民工17190萬人，增長0.1%。農民工月均收入水平4615元，比上年增長4.1%。

國統局指，去年 就業保持總體穩定，城鎮調查失業率比上年有所上升，主要還是受國內外多重超預期因素的影響。從下階段看，今年高校畢業生規模預計超過1150多萬人，就業總量的壓力仍然存在，結構性矛盾仍然突出，但是隨著經濟好轉，就業需求擴大，職位會相應增加，今年就業形勢有望總體改善。

責任編輯：陳建錫