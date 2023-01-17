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內地2022年出生人口跌破千萬 1961年後首次負增長

社會熱點 12:45 2023/01/17

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國家統計局公布，內地2022年人口總量有所減少，出生人口956萬人，出生率6.77％；死亡人口1041萬人，死亡率為7.37％，人口自然增長率由上一年的0.4%轉為-0.60％，料負增長趨勢延續。這是1950年以來，年度出生人口首次少於1000萬人，也是自1961年以來首次出現人口負增長。

據公布，截至去年底全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）14．1175億人，比上年減少85萬人。從性別構成看，男性人口7.2206億人，女性人口6.8969億人，總人口性別比為104.69（以女性為100）。

從年齡構成看，16至59歲的勞動年齡人口8.7556億人，佔全國人口比重為62.0%；60歲及以上人口2.8004億人，佔19.8%，其中65歲及以上人口2.0978億人，佔14.9%。從城鄉構成看，城鎮常住人口92071萬人，比上年增加646萬人；鄉村常住人口49104萬人，減少731萬人；城鎮人口佔全國人口比重（城鎮化率）為65.22%，比上年提高0.50個百分點。

國統局局長康義指，去年人口減少85萬人，主要還是由於新出生人口在減少，與生育意願下降、婚育時間推遲等有關係，也與育齡婦女人口的減少也有關係，這些因素導致了新出生人口減少。他認同人口負增長的趨勢會延續下去，但指不用太急著擔心，最主要問題在於人口總量、結構與產業體系是否相匹配。

責任編輯：陳建錫

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經濟數據表現 人口 國家統計局

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