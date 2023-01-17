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國統局：2023年經濟一定好轉 房地產業仍是支柱

經濟脈搏 11:46 2023/01/17

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國家統計局指，2023年是「十四五」規劃承上啟下的關鍵之年，盡管外部環境複雜嚴峻，國內經濟恢復尚不牢固，隨著防控轉入新階段、復工復產，經濟一定會整體好轉。其中，消費有望逐步恢復正常，投資有望保持增長，而房地產仍是支柱產業，對經濟的拖累不會比去年更大。

國統局局長康義指，今年經濟目標會整體好轉，其中有一些優勢條件，包括長期積累物質基礎雄厚、基礎設施比較完善、超大規模國內市場優勢明顯，新動能支持支撐作用強。國家已出台進一步擴大內需的中長期政策，隨著正常生產生活恢復和線下消費拓展，居民消費能力及意頊增強，消費有望逐步恢復正常。

作為去年穩經濟的重要抓手，固定資產投資也有望繼續增長，主要原因包括中國的補短板、強弱項，投資空間非常廣，中西部地區農村基礎設施比較薄弱，意味著廣闊的投資空間。交通、能源、水利等傳統基礎設施改造升級。另創新發展投資動力比較充足，以高技術製造業、高技術服務業還有很大潛力。

至於房地產業下行的問題，康義指，去該行業對經濟下拉作用非常明顯，但房地產仍然是支柱產業，運行軌跡的修復具備很多有利條件。剛需和改善性住房的需求非常巨大，會對房地產形成有效支撐，「房地產下一步如何我也不敢妄下結論...但至少有一點對經濟的拖累肯定比2022年少」。

他強調，今年中國經濟一定會整體好轉，並指當前的疫情防控、復工復產的狀態，國內航班大幅恢復至疫情八成等，大家都有目共睹。

責任編輯：陳建錫

 

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經濟 國家統計局 中國

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