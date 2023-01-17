  • 15°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 13:34
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

廣東驚現「索馬里高速」61人被抓 事件是這樣的

社會熱點 12:24 2023/01/17

分享：

分享：

廣東驚現「索馬里高速」61人被抓 事件是這樣的

內地正值春運返鄉高峰期，交通情況成為熱點。廣東近日驚現被網民劇稱為「索馬里高速」的公路事件，犯案者精心部署，運用多種工具，在高速公路上「碰瓷」其他車輛，向受害司機索取賠償。事件驚動省級部門，廣東組織全省打擊，警方至今拘捕61人。

據江門公安通佈，今次這批「碰瓷黨」一般會租用豪華車輛，並準備好假號牌、鐵螺母、骨灰盒、砂紙、收款二維碼等作案工具，上高速前更換假號牌，在多條高速公路上行駛並尋找作案目標。

碰瓷黨發現目標車輛後，先駕駛車輛慢慢靠近，然後朝目標車輛扔出鐵螺母，以發出響聲，造成碰撞假象，再通過各種手段逼停目標車輛，下車後趁事主不注意，用砂紙摩擦事主車尾，偽造碰撞痕跡。

犯罪嫌疑人然後會聲稱，自己車上載著骨灰盒，要趕回家辦後事，向事主索要錢財私了。事主為趕時間，或覺得在高速公路上報警處理事故麻煩，便轉賬給犯罪嫌疑人。犯罪團夥得手後下高速，在僻靜的地方更換其他號牌，並在不同的小商店套現。

    點擊圖片放大

針對這些亂象，廣東省公安廳1月13日召開全省公安機關視頻會議，動員部署全省公安機關在春節前開展社會治安「大掃除」統一行動，嚴打高速公路碰瓷行為。

江門市局出動約200名警力，在廣州、茂名、清遠、東莞等地開展「1.02」高速公路碰瓷系列收網行動。截至1月14日，共抓獲犯罪嫌疑人61名，打掉犯罪團夥9個，繳獲作案車輛6輛，假號牌28副，骨灰盒1個，手機32台，銀行卡28張，鐵螺母一批。

江門公安提醒，請廣大駕駛員高度警惕，開車時務必遵守交通規則，不違規開車，不要給碰瓷黨可乘之機，發生交通事故後主動報警，注意自身安全，用手機固定事故現場及相關人員照片，不私了、不轉賬，等待交警到場依法依規處置。

理想汽車車主深夜揸車遇「靈異事件」：汽車中控顯示被人追車跑

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 罪案 交通事故 中國 廣東省

上一篇文章

內地2022年出生人口跌破千萬 1961年後首次負增長

下一篇文章

包裝袋有「你是中國人」標語 台灣全面禁大陸螺螄粉入口
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

包裝袋有「你是中國人」標語 台灣全面禁大陸螺螄粉入口
包裝袋有「你是中國人」標語 台灣全面禁大陸螺螄粉入口
內媒曝送檢印度新冠仿製藥9成是假貨 藥監局通報嚴厲打擊
內媒曝送檢印度新冠仿製藥9成是假貨 藥監局通報嚴厲打擊
澳洲一機構公佈新疆警察名單 中國官媒發現劉德華周潤發上榜
澳洲一機構公佈新疆警察名單 中國官媒發現劉德華周潤發上榜
印度能仿制輝瑞Paxlovid中國不能？專家這樣解釋
印度能仿制輝瑞Paxlovid中國不能？專家這樣解釋
理想汽車車主深夜揸車遇「靈異事件」：汽車中控顯示被人追車跑
理想汽車車主深夜揸車遇「靈異事件」：汽車中控顯示被人追車跑
中國探月吉祥物正式命名「兔星星」 英文名字叫這個
中國探月吉祥物正式命名「兔星星」 英文名字叫這個
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款