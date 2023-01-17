▲ 廣東驚現「索馬里高速」61人被抓 事件是這樣的

內地正值春運返鄉高峰期，交通情況成為熱點。廣東近日驚現被網民劇稱為「索馬里高速」的公路事件，犯案者精心部署，運用多種工具，在高速公路上「碰瓷」其他車輛，向受害司機索取賠償。事件驚動省級部門，廣東組織全省打擊，警方至今拘捕61人。

據江門公安通佈，今次這批「碰瓷黨」一般會租用豪華車輛，並準備好假號牌、鐵螺母、骨灰盒、砂紙、收款二維碼等作案工具，上高速前更換假號牌，在多條高速公路上行駛並尋找作案目標。

碰瓷黨發現目標車輛後，先駕駛車輛慢慢靠近，然後朝目標車輛扔出鐵螺母，以發出響聲，造成碰撞假象，再通過各種手段逼停目標車輛，下車後趁事主不注意，用砂紙摩擦事主車尾，偽造碰撞痕跡。

犯罪嫌疑人然後會聲稱，自己車上載著骨灰盒，要趕回家辦後事，向事主索要錢財私了。事主為趕時間，或覺得在高速公路上報警處理事故麻煩，便轉賬給犯罪嫌疑人。犯罪團夥得手後下高速，在僻靜的地方更換其他號牌，並在不同的小商店套現。

▼ 點擊圖片放大

針對這些亂象，廣東省公安廳1月13日召開全省公安機關視頻會議，動員部署全省公安機關在春節前開展社會治安「大掃除」統一行動，嚴打高速公路碰瓷行為。

江門市局出動約200名警力，在廣州、茂名、清遠、東莞等地開展「1.02」高速公路碰瓷系列收網行動。截至1月14日，共抓獲犯罪嫌疑人61名，打掉犯罪團夥9個，繳獲作案車輛6輛，假號牌28副，骨灰盒1個，手機32台，銀行卡28張，鐵螺母一批。

江門公安提醒，請廣大駕駛員高度警惕，開車時務必遵守交通規則，不違規開車，不要給碰瓷黨可乘之機，發生交通事故後主動報警，注意自身安全，用手機固定事故現場及相關人員照片，不私了、不轉賬，等待交警到場依法依規處置。

理想汽車車主深夜揸車遇「靈異事件」：汽車中控顯示被人追車跑

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

責任編輯：連兆鋒