住建工作會議：一視同仁支持民企改善負債 不出現新交樓風險

全國住房和城鄉建設工作會議今日（17日）在北京召開，會上要求一視同仁支持優質國企、民企改善資產負債狀況，把資金監管責任落到位，防止資金抽逃，不能出現新的交樓風險。同時要 穩定市場預期，增強政策的精準性協調性，努力保持供需基本平衡、結構基本合理、價格基本穩定，嚴控投機炒賣。

會議指出， 房地產工作要融入黨和國家事業大棋局，錨定當前的中心工作來展開。一是穩預期， 堅持房住不炒定位，增強政策的精準性協調性，以更大力度精準支持剛性和改善性住房需求，提升市場信心，同經濟社會發展相協調、同住宅產業發展相協調，嚴控投機炒房。 二是防範風險。 要「抓兩頭、帶中間」， 一頭抓出險房企，幫助企業自救， 依法依規處置 ， 做好保交樓工作。 一頭抓優質房企，一視同仁支持優質國企、民企改善資產負債狀況。

三是促進轉型， 各項制度要從解決「有沒有」轉向解決「好不好」， 有條件的可以進行現房銷售，繼續實行預售的，必須把資金監管責任落到位，防止資金抽逃，不能出現新的交樓風險。 要形成房屋安全長效機制，研究建立房屋體檢、養老、保險等製度，讓房屋全生命週期安全管理有依據、有保障。

會議強調，2023年要全系統要在穩中開好局、在進上下功夫，重點抓好多方面工作，以增信心、防風險、促轉型為主線，促進房地產市場平穩健康發展。大力支持剛性和改善性住房需求，因城施策、精準施策。以發展保障性租賃住房為重點，加快解決新市民、青年人等群體住房困難問題。

另外，要以實施城市更新行動為抓手，著力打造宜居、智慧城市；深化城市管理改革為動力，提高城市科學化、智能化管理水平；以協同推進降碳、減污、擴綠為路徑，切實推動城鄉建設綠色低碳發展；健全風險防控機制為關鍵，堅決守住城鄉建設領域安全底線，

責任編輯：陳建錫