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有圖有真相！廣東打邊爐碰着劇毒藍環章魚 網民神評語

社會熱點 13:52 2023/01/17

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廣東打邊爐碰着劇毒藍環章魚 網民神評語

打邊爐食海鮮如果碰着有毒食材，你識不識分？廣東有人吃火鍋時，察覺其中一隻章魚有異常，急忙拍照上網問能不能吃。果不其然，那隻章魚真的是帶有劇毒的藍環章魚，所幸當事人未有將其下鍋，避過一劫。網民感嘆：「知識改變命運！」亦有人形容，當事人沒有中毒，其實還救了餐廳店家。

事發在周一（16日），有人在微博發佈照片，可見一小籮冰鎮章魚中，有隻與別不同。帖子寫道：「火鍋店裏看到的 這是藍環章魚嗎 可以下鍋嗎 在線等 有點急」

帖子發佈於廣東，並標籤了《中國國家地理》雜誌青少年版《博物》帳號「@博物雜誌」。

    點擊圖片放大
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博物雜誌隨後回覆：「確實是豹紋蛸（藍環章魚），它們的毒素是河豚毒素，毒性非常強而且受熱不分解，即便拿回去做紀念也千萬別吃。文獻中和網絡上都有市售章魚里混入藍環章魚的記錄，但概率不高，也算是活久見了。」

網民紛紛問發帖人：「博主你還好嗎？沒有吃吧，快告訴店家，這個有毒不能吃。」「這是死神擦肩而過啊！」

幸好原博回覆：「沒吃沒吃，已經撤下去了。」

有網民表示：「知識真的改變命運了……」「好厲害，要是我可能已經吃了。我要記住這個章魚的樣子。」

也有網民說：「後廚要不要清洗一下？我看養這個的一些視頻號，他們都不敢用手摸，死了也是用鉗子夾起來。所以博主其實救了店家，現在他們只是會被罰款或警告，如果有人吃下去了，很可能就得坐牢了。」

「涮火鍋很可能一桌人都中毒……所以博主其實救了一桌人加老板一家，這可能就是科普的意義。」

藍環章魚（學名：Hapalochlaen maculosa），隸屬於章魚科，俗稱藍圈章魚，豹紋章魚廣泛分佈在日本與澳洲之間的太平海域，是一種很小的章魚品種，臂跨不超過15厘米。可以飼喂小魚、蟹、蝦及甲殼類動物，會用很強的毒素（河豚毒素）麻痹獵物。在海洋中，藍環章魚屬於劇毒生物之一，被這種小章魚咬上一口能致人死亡。但這種章魚不會主動攻擊人類，除非它們受到很大的威脅。

廣東驚現「索馬里高速」61人被抓 事件是這樣的

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責任編輯：連兆鋒

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