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全中國男比女多3237萬人 比例最不均衡是這個省

社會熱點 15:13 2023/01/17

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國家統計局公佈去年人口數據，男女性別比為104.69，男比女多3237萬。但國家統計局並未公佈各省數據，以2020年進行的第七次人口普查數據來看，廣東省男女比例最不均衡。

2022年末，全國人口（包括31個省、自治區、直轄市和現役軍人的人口，不包括居住在31個省、自治區、直轄市的港澳台居民和外籍人員）141175萬人。從性別構成看，男性人口72206萬人，女性人口68969萬人，男比女多3237萬人，總人口性別比為104.69(以女性為100)。 ​​​

消息引發輿論熱議，網民表示，中國男比女多出的這三千多萬人，已經快和加拿大的總人口差不多。還有網民質疑，明明男性人口更多，網上卻總是將矛頭對準「大齡剩女」。

國家統計局並未公佈各省數據，以2020年進行的第七次人口普查數據來看，各省中廣東總性別比最高，吉林總性別比最均衡。

性別比在110以上的省份有3個，分別是廣東（113.08）、海南（112.86）、西藏（110.32）。東三省黑龍江（100.35）、遼寧（99.7）、吉林（99.69）則為男女比例最均衡的省份。

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責任編輯：尹航

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