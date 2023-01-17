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北京女網購「仙女棒」煙花竟收到鐵絲 最後卻因這樣很滿意

社會熱點 15:21 2023/01/17

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北京女網購「仙女棒」煙花竟收到鐵絲 最後卻因這樣很滿意

網購煙花變鐵絲？農曆新年將至，北京有女子在網上購買「仙女棒」小型手持煙花，打算用來拍照，豈料收到一綑鐵絲。女子向賣家跟進，才發現商品描述的確「做了手腳」，不過店家卻使出一招，提供免費P圖服務，最後令女子很滿意照片結果。

    點擊圖片放大

春節將至，內地多數地方依然禁止燃放煙花爆竹，但亦有部分放寬，讓民眾可以在限定時間和地點燃放。不少人尤其是女生，都喜歡仙女棒，但網購時必須看清描述。

北京一名女子月中花了58.8元人民幣，網購100根仙女棒，想當拍照道具。結果收貨開箱後，竟然發現100根全是鐵絲棒，根本不是煙花。

    點擊圖片放大

女子第一時間聯繫賣家，賣家回覆說，他們銷售的物品就是直條棒。女子再看商品描述，確實寫著「仙女新年玩具直條棒」，而不是「仙女棒」......

但更令人無語的是，店家還表示，可以為女子拍照後提供免費提供P圖服務，為她加上煙花效果，店家並發了幾張P好的示範照片。最後，女子認為P圖效果很有驚喜，因此也就收貨，沒有再追究。

    點擊圖片放大
    +2

煙花棒、仙女棒等「冷煙花」也屬於煙花爆竹，同樣可以灼傷人體、引燃物品，在內地納入煙花爆竹管理，屬於禁放範圍之列。

冷煙花主要由燃點較低的金屬粉末制成，燃放時火焰噴出，溫度會迅速降低，距噴射口大概50厘米處溫度會降至約40攝氏度，所以又稱為冷光煙花。

但是，冷煙花燃放時，火花噴射口溫度可高達700至800攝氏度，能灼傷人體、引燃物品，具有一定的危險。

新年應否讓民間放煙花爆竹？央視發聲：不應一刀切

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責任編輯：連兆鋒

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