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內地去年消費貢獻率降至32.8% 國統局：受疫情衝擊較大

經濟脈搏 16:12 2023/01/17

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內地去年消費支出對經濟增長貢獻率下降至32.8%，國統局表示，整個消費市場受到疫情衝擊較大，國內消費市場擴內需將是今年工作的重點之一。

國家統計局公布2022年三大需求對經濟增長的貢獻，最終消費支出、資本形成、貨物和服務淨出口拉動經濟增長分別為1個百分點，1.5個百分點，0.5個百分點；對經濟增長的貢獻率分別是：最終消費支出32.8%，資本形成50.1%，貨物和服務淨出口17.1%。

值得注意的是，2021年中國最終消費支出對經濟增長的貢獻率達65.4%，比資本形成總額的貢獻率高51.7個百分點，是經濟增長的第一驅動力。

內地2022年GDP按年增3%勝預期 四季度增2.9%

內地2022年投資增長5.1% 消費跌0.2% 均勝預期

國家統計局局長康義表示，受疫情影響，聚集性、接觸性消費受限，對整個消費市場形成的衝擊較大。此外，去年居民消費意願也在下降，不敢消費、不便消費問題比較突出，全年社會消費品零售總額下降0.2%，消費市場受疫情短期擾動比較明顯。

康義指出，擴內需是今年工作的重點之一。隨著疫情防控進入新階段，正常生產生活秩序恢復和線下消費場景加快拓展，消費市場有望逐步恢復，2023年對中國的消費市場充滿信心。

國家統計局綜合司司長付凌暉也稱，國家已經出台進一步擴大國內需求的中長期政策，各地區各部門還會在擴大消費穩定國內需求、帶動經濟恢復上發揮更多的作用。隨著消費環境、消費秩序改善和居民消費能力、消費意願增強，相信今年的消費恢復會有較好的勢頭，將會帶動整體經濟的運行好轉。

責任編輯：易燕丹

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