「三體」到底點解？《三體》熱潮再掀你要知

▲ 《三體》熱潮再掀你要知 「三體」到底點解？

中國科幻巨匠劉慈欣名著《三體》改編同名電視劇1月中開播，至今反應不俗，網民認為電視劇非常忠於原著，口碑比此前推出的動畫版《三體》好得多，更不以「小鮮肉」為賣點，入戲程度高。《三體》小說2015年榮獲「科幻奧斯卡」，美國雨果最佳小說獎，劉慈欣也被喻為單槍匹馬，將中國科幻提升至世界級高度。隨着《三體》電視劇播出，三體熱潮再次興起，那麼到底甚麼是「三體」？《三體》故事又講甚麼？

三體是物理學著名難題。要了解甚麼是「三體」，首先要從「單體」及「雙體」說起。

我們的太陽系就是個「單體」系統。

「體」指的是宇宙中的巨大質量物體，具體說一般都是講恒星。太陽系中只有太陽一顆恒星，而地球等行星都圍繞太陽運行，整個系統都非常穩定，周期可被容易預測。故地球每天日出日落，一年四季，時間長短這些參數都是相對恆定的，地球上的生物，包括我們，也就容易生存。

雙體系統則有兩顆恒星，兩顆恒星互相之間亦會產生引力作用，互相繞著對方轉，因此會形成某種螺旋。

重要的是，雙體系統在數學上是可以計算預測的，只要知道兩顆恒星質量、距離和移動方向，就能推算出有規律的軌跡。因此假如雙體系統中，有適合生命存在的行星，那裏的日子儘管會和地球非常不同，但也相對恆定，比較易過。

說到這裏，相信你已經知道何謂「三體」。沒錯，就是有三顆恒星的系統。

問題就在於，三顆質量接近的球體，他們之間互相作用的關係，數學上是個無解的問題。或者說，人類科技至今最強的超級電腦，也無法找到重複的規律。換句話講，三體運動是隨機的，不可預測。這就是著名的「三體問題」（Three-Body Problem）。

這就大件事了。

想像一下地球是三體系統中的行星，太陽變成三個，但三個太陽升不升起、升起多久、距離多遠，全部毫無規律。白天可以突然變成黑夜，溫暖可以突然變成寒冷，反之亦然。

更要命的是，三個太陽可突然同時擦身而過，把地面一切燒焦，海洋和大氣統統蒸發。也可以三個太陽同時遠離，令世界陷入黑暗和寒冷的無窮長夜。

《三體》就是以此為設定。

作品講述距離地球四光年的三體星系中，「三體文明」難以生存之際，突然收到地球發出尋找宇宙其他文明的訊號，遂決定入侵地球，人類與「三體人」展開數百年鬥智鬥力的故事。

《三體》連繼《黑暗森林》、《死神永生》兩部續作，三部曲內容非常宏大，故事時間跨度超過1800萬年，更涉及多個宇宙、多個維度，不少概念難以圖像化之餘，作品推出多年來已有不少人讀過，這都大大增加影視作品改編難度。

除了中國現正播映的《三體》電視劇、動畫，Netflix預料今年亦會推出西方演員主演的《The Three-Body Problem》劇集，屆時三體熱潮相信會在全球進一步擴大。

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責任編輯：連兆鋒