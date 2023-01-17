內地新生兒數較5年前腰斬 連奶粉業都叫苦

國家統計局公布，內地去年出生人口956萬人，首次跌破千萬，數據相較5年前（2017年）1,723萬新生兒人數近乎腰斬。隨着新生人口的持續下滑，國內奶粉市場總量不斷萎縮，企業業績萎縮，專家預料未來兩年嬰幼兒配方奶粉市場仍難見底。

內媒第一財經報道，近5年來，中國嬰幼兒配方奶粉市場持續下滑，主要就是受新出生人口減少影響。統計局數據顯示，2016年新出生人口數量1,883萬人，此後逐年下滑，到2021年已跌至1,062萬人，去年更不到千萬。

獨立乳業分析師宋亮指，去年新出生人口的持續下滑在意料之中，對奶粉市場的影響將在未來2年逐漸浮現，屆時奶粉業又要面臨新的壓力。

內地2022年出生人口跌破千萬 1961年後首次負增長

出生人口急降 安徽擬開放未婚生育登記

事實上，去年國內奶粉行業市場銷量和售價已再次探底，主要奶粉企業的業績增速也有不同程度的下滑。

澳優乳業（1717）董事長顏衛彬此前表示，2022年整個乳製品行業的走勢雖然增長不明顯，但在宏觀環境壓力較大的情況下，整體保持穩健已屬不易。今年隨著疫情變化，消費市場有望逐步回暖，乳業的市場總量會比2022年可能會更好些，但是對於嬰兒配方奶粉而言，市場總量仍陷入瓶頸期。

業內人士認為，由於市場總量減少，未來奶粉市場將會迎來激烈的存量競爭，奶業可能會被重新洗牌，向集中度較高的行業結構發展。

責任編輯：陳俊賢