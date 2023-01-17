  • 13°C
香港時間 : 2023117日 (週二) 22:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內地新生兒數較5年前腰斬 連奶粉業都叫苦

國情動向 22:29 2023/01/17

分享：

分享：

國家統計局公布，內地去年出生人口956萬人，首次跌破千萬，數據相較5年前（2017年）1,723萬新生兒人數近乎腰斬。隨着新生人口的持續下滑，國內奶粉市場總量不斷萎縮，企業業績萎縮，專家預料未來兩年嬰幼兒配方奶粉市場仍難見底。

內媒第一財經報道，近5年來，中國嬰幼兒配方奶粉市場持續下滑，主要就是受新出生人口減少影響。統計局數據顯示，2016年新出生人口數量1,883萬人，此後逐年下滑，到2021年已跌至1,062萬人，去年更不到千萬。

獨立乳業分析師宋亮指，去年新出生人口的持續下滑在意料之中，對奶粉市場的影響將在未來2年逐漸浮現，屆時奶粉業又要面臨新的壓力。

內地2022年出生人口跌破千萬 1961年後首次負增長

出生人口急降 安徽擬開放未婚生育登記

事實上，去年國內奶粉行業市場銷量和售價已再次探底，主要奶粉企業的業績增速也有不同程度的下滑。

澳優乳業（1717）董事長顏衛彬此前表示，2022年整個乳製品行業的走勢雖然增長不明顯，但在宏觀環境壓力較大的情況下，整體保持穩健已屬不易。今年隨著疫情變化，消費市場有望逐步回暖，乳業的市場總量會比2022年可能會更好些，但是對於嬰兒配方奶粉而言，市場總量仍陷入瓶頸期。

業內人士認為，由於市場總量減少，未來奶粉市場將會迎來激烈的存量競爭，奶業可能會被重新洗牌，向集中度較高的行業結構發展。

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

國家衛健委：新冠病毒加劇出生率和結婚率下降
2022/08/23
國家衛健委：新冠病毒加劇出生率和結婚率下降
出生人口急降 安徽擬開放未婚生育登記
2022/09/13
出生人口急降 安徽擬開放未婚生育登記
學者料去年全國出生人口跌破千萬 數十年來首現萎縮
2023/01/11
學者料去年全國出生人口跌破千萬 數十年來首現萎縮
內地2022年出生人口跌破千萬 1961年後首次負增長
今日
內地2022年出生人口跌破千萬 1961年後首次負增長

你可能感興趣

國家衛健委：新冠病毒加劇出生率和結婚率下降
11:28 2022/08/23
國家衛健委：新冠病毒加劇出生率和結婚率下降
出生人口急降 安徽擬開放未婚生育登記
14:52 2022/09/13
出生人口急降 安徽擬開放未婚生育登記
學者料去年全國出生人口跌破千萬 數十年來首現萎縮
13:07 2023/01/11
學者料去年全國出生人口跌破千萬 數十年來首現萎縮
中國市場 經濟數據表現 壓力 奶粉 國家統計局 人口

上一篇文章

浙江多地跨省招工 保春節後復工復產

下一篇文章

社科院專家：房地產業沒有失速 正接近合理區間
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

央視揭祝融號車輪暗藏密碼 火星已留4000中文字跡
央視揭祝融號車輪暗藏密碼 火星已留4000中文字跡
人大智庫報告預測：2030年中國經濟規模將超過美國
人大智庫報告預測：2030年中國經濟規模將超過美國
美媒：布林肯2月5日起訪華 與秦剛討論4大議題
美媒：布林肯2月5日起訪華 與秦剛討論4大議題
內地科幻小說《三體》電視劇首映 全網熱度總榜第一
內地科幻小說《三體》電視劇首映 全網熱度總榜第一
外交部：美日合謀詆毀中國 十分虛偽和危險
外交部：美日合謀詆毀中國 十分虛偽和危險
內地17歲網球手商竣程 創中國男網歷史
內地17歲網球手商竣程 創中國男網歷史
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款