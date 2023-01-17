浙江多地跨省招工 保春節後復工復產

內媒報道，為保障春節後企業迅速復工復產，緩解用工緊缺矛盾，省外流入人口居全國第二的浙江，率先開啟春節前「逆向招工」 。

《溫州日報》16日報道，14日當地16家企業攜2700餘崗位組團赴貴州「搶人才」，所涉崗位以經營管理和各類專業技術崗為主，共包括96個工種，涵蓋新能源、汽車配件、餐飲服務、家政養老等，其中不乏高薪崗位。

據溫州市人社局消息，為「保用工促就業」，今年元旦春節期間，該市計劃開展近百場系列現場招聘會，預計三千余家企業參會，提供20萬余個崗位。 其中年初計劃前往貴州、四川、江西、雲南等7大省23個地區開展勞務協作39場，預計帶去1.4萬個崗位。

動作更快的「世界超市」浙江義烏市，已經用包車包機等形式接來了今年首批新員工。據《浙江日報》日前報道，去年12月下旬，義烏市人社局通過摸排企業，收集崗位需求2433個，並與全國176個勞務協作站開展對接工作，開通跨省「就業直通車」，去當地招聘接人。 1月10日上午，載有近50名雲南省怒江籍務工人員的大巴車抵達義烏，這也是今年浙江抵達的首趟招工專車。

浙江嘉興市人社局亦採取縣市聯動招聘方式，組織海寧市、桐鄉市、平湖市、海鹽縣等相關部門，赴雲南、河南等省開展勞務協作對接，搶抓春節前員工返鄉在家「黃金期」。據悉，此次跨省招工團共組織55家企業帶去5萬余個崗位，共吸引4900餘名求職者應聘求職，1100餘名求職者簽訂來嘉就業意向。

責任編輯：陳俊賢