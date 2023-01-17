劉鶴：中國經濟將整體性好轉 房地產仍是重要支柱產業

瑞士達沃斯世界經濟論壇相隔三年再次恢復實體會議，出席的副總理劉鶴表示，2023年中國經濟將會實現整體性的好轉。此外，房地產仍是重要支柱產業，中國仍處於城市化較快發展階段，巨大的需求潛力將為房地產行業健康發展提供有力的支撐。

劉鶴在論壇上表示，中國疫情防控轉型總體平穩順利，相信2023年中國經濟會實現整體性的好轉，經濟增速達到正常水平是大概率事件，預期今年中國進口會明顯增加，企業投資會大幅度增加，居民消費會回歸常態。

對於有人說中國要搞計劃經濟，劉鶴說，「這是根本不可能的」；中國要保護競爭、反對壟斷，保護產權，全面弘揚企業家精神。

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劉鶴：對明年經濟整體性好轉極有信心 正考慮出台新房地產政策

他又指出，中國金融體系總體保持穩健，守住了不發生系統性風險的底線，而房地產是中國重要的支柱產業，當局高度重視房地產價格和銷售急劇下降，將通過保護契約和產權，穩定市場預期，並放鬆一些房地產管制舉措，從而有效擴大需求，使房地產公司具備造血功能。針對最近市場對中國房地產業所持的悲觀論調，劉鶴認為，從未來看，中國仍處於城市化較快發展階段，巨大的需求潛力將為房地產業發展提供有力支撐。

另外，劉鶴表示，堅決反對單邊主義、保護主義，希望推動經濟實現再全球化，而共同富裕是要避免兩極分化，絕不搞平均主義、福利主義。在推動共同富裕的過程中，包括外商在內的企業家將發揮發動機的作用，並需要放棄冷戰思維。

他續稱，加強國際宏觀經濟政策協調，平衡好治理通脹和促進經濟增長的關係。需要注意本輪通脹是複合性通脹、成因比較複雜，並呼籲大國在加息同時，應當高度重視對新興市場國家可能產生的外溢影響，防止加重債務和金融風險。

責任編輯：易燕丹

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