十四屆全國委員會委員名單公布 王滬寧、胡春華入選

第14屆全國政協委員會名單昨日（17日）通過，王滬寧作為唯一的政治局常委入選，國務院副總理胡春華、最高人民法院院長周強也在名單之上。港區政協共 124人，前特首董建華、林鄭月娥均未有入列，梁振英則留任。官方指，新一屆政協人選具廣泛代表性，涵蓋各領域人几，選普遍具良好的思想政治素質。

中央書記處書記兼統戰部部長石泰峰指，全國政協對人選建議名單進行了認真審議，協商決定新一屆委員2172名。其中，中共委員852名，佔39.2%，非中共委員1320名，佔60.8%。56個民族都有人選進入全國政協。平均年齡56.6歲。大學以上學歷2037名，中國科學院院士、中國工程院院士共125名。

新一屋全國政協名單：

中國共產黨（99人）

乙曉光 王寧（軍隊） 王軍 王榮 王勇 王東峰 王爾乘 王志剛 王滬寧 王國生 王建軍（青海） 王常鬆 車俊 毛萬春 公保紮西（藏族） 巴特爾（蒙古族） 孔昌生 石泰峰 葉冬松 田向利（女） 付志方 畢井泉 朱生嶺 朱國賢 多杰熱旦（藏族） 莊國泰 劉偉（河南） 劉雷 劉曉凱（苗族） 劉家義 劉賜貴 齊紮拉（藏族） 許又聲 阮成發 孫偉 孫大偉 紀崢 李江（女） 李小鵬 李榮燦 李微微（女） 吳存榮 吳社洲 吳英杰 何平 鄒加怡（女） 沈躍躍（女） 宋濤 張義珍（女） 張延昆 張紀南 張曉明 張裔炯 陳旭（女） 陳武（壯族） 陳雍（滿族） 陳小江 陳寶生 陳潤兒 努爾蘭·阿不都滿金（哈薩克族） 苗圩 林鐸 林克慶 歐陽堅（白族） 易綱 週波 周強 鄭和 趙永清 趙宗岐 胡文容 胡春華 柯尊平 鹹輝（女，回族） 姜信治 姚增科 夏德仁 徐令義 徐立全 徐啟方 徐新榮 高津 唐一軍 唐方裕 唐良智 黃建盛 黃莉新（女） 盛茂林 崔波 崔少鵬 崔玉英（女，藏族） 葛慧君（女） 韓衛國 藍紹敏 廉毅敏 滕佳材 潘立剛 穆虹 魏小東

特邀香港人士（124人）

馬光如（女） 王力平 王明凡 王育民 王思東 王庭聰 王祥明 王惠貞（女） 車弘健 文宏武 方文雄 尹宗華 鄧佑財 鄧宣宏雁（女） 鄧健榮 鄧清河 盧業樑 盧金榮 葉永成 葉建明 呂堅 呂耀東 朱銘泉 朱鼎健 朱新勝 莊紫祥 劉業成 劉業強 劉江華 關百豪 江達可 孫煜 孫少文 孫青野 蘇長榮 蘇紹聰 蘇清棟 杜家駒 李山 李大宏 李子建 李月華（女） 李文俊 李民斌 李偉斌 李君豪 李澤鉅 李家傑 李鎮強 楊紹信 楊莉珊（女） 連鎮恩 吳華江 吳良好 吳杰莊 吳宗權 吳輝體 邱達昌 何漢權 何永昌 何君堯 何超瓊（女） 佘德聰 余鵬春 張國榮 陳冬 陳寅 陳文洲 陳馮富珍（女） 陳弘毅 陳謳明 陳紅天 陳亨利 陳清霞（女） 陳瑞娟（女） 邵家輝 範駿華 林龍安 林詩鍵 林建岳 羅永綱 羅卓堅 周春玲（女） 周厚立 鄭志剛 孟麗紅（女） 趙柏基 胡劍江 查毅超 施榮懷 施清流 施維雄 姚志勝 姚茂龍 唐英年 容永祺 黃少康 黃若虹 黃敏利 黃錦輝 曹其東 龔永德 龔俊龍 梁志祥 梁振英 屠海鳴 彭韻僖（女） 彭耀佳 董吳玲玲（女） 釋寬運（蒙古族） 曾偉雄 曾智明 賴海民 詹洪良 蔡加讚 蔡榮星 蔡冠深 蔡黃玲玲（女） 廖長江 譚允芝（女） 譚錦球 樊敏華 顏建國 魏明德（回族）

特邀澳門人士（29人）

馬志毅 葉兆佳 劉雅煌 阮建昆 李從正 李佳鳴（女） 吳士芳 吳志良 邱庭彪 何厚鏵 何潤生 何富強 何猷龍 何嘉倫 張明星 張宗真 陳華強 陳明金 陳季敏（女） 歐安利 羅奕龍 柯嵐（女） 莫志偉 高錦輝 黃柳權 黃潔貞（女） 崔世昌 崔志濤 梁少培

其他（1920人）

中國國民黨革命委員會（65人）中國民主同盟（65人）中國民主建國會（65人）中國民主促進會（45人）中國農工民主黨（45人）中國致公黨（30人）九三學社（45人）台灣民主自治同盟（20人）無黨派人士（65人）中國共產主義青年團和中華全國青年聯合會（36人）中華全國總工會（63人）中華全國婦女聯合會（67人）中華全國工商業聯合會（65人）中國科學技術協會（43人）中華全國台灣同胞聯誼會（14人）中華全國歸國華僑聯合會（26人）文化藝術界（112人）科學技術界（107人）社會科學界（73人）經濟界（108人）農業界（70人）教育界（103人）體育界（24人）新聞出版界（49人）醫藥衛生界（96人）對外友好界（46人）社會福利和社會保障界（35人）環境資源界（85人）少數民族界（101人）宗教界（69人）特別邀請人士（83人）

責任編輯：陳建錫