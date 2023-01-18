【中國樓市】深圳擬推共有產權住房 市場價5折出售

上一篇文章
內地2022年實際使用外資按年增長6.3%
下載 App
免費即時新聞
立即掃描，搶先下載
專題:hket 電子書書架
為加快完善以公共租賃住房、保障性租賃住房、共有產權住房為主體的住房保障體系，深圳住建局發布多個管理辦法，包括計劃推出共有產權住房，售價約為土地出讓時市場價的5折。
1月17日下午，深圳市住建局官網發布4份與保障性住房相關的征求意見文件。其中，《深圳市共有產權住房管理辦法（征求意見稿）》（下稱《辦法》）提到，為建立多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度，完善本市住房保障體系，深圳將推出共有產權住房。
《辦法》對共有產權定義作出了明確解釋，「共有產權住房是指政府提供政策支持，主要採用市場化方式建設籌集，限定套型面積、銷售價格、使用和處分權利等，面向符合條件的居民供應，實行政府與購房人按份共有產權的住房。」
對於大眾較為關心的售價，《辦法》提到，共有產權住房按照土地出讓時市場參考價格的50%左右確定，購房者需持有的產權份額原則上不低於50%，其餘部分為政府產權份額。
至於申請輪候和認購共有產權住房的條件，《辦法》提到：
內媒引述廣東省城鄉規劃院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉稱，深圳擬推共有產權住房，本質上也是在完善保障房體系，讓中低收入群體能夠降低購房成本，對深圳樓市長期影響還是比較大的。
內地2022年房地產開發投資下降10% 商品房銷售額跌26.7%
責任編輯：尹航