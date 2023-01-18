內地去年實際使用外資按美元計增長8%

商務部公布，內地2022年實際使用外資金額逾1.23萬億元人民幣，按可比口徑按年增長6.3%（合1891.3億美元，增長8%），保持穩定增長。對華投資增幅較大的有南韓、德國、英國等，分別增長64.2%、52.9%和40.7%；歐盟、「一帶一路」沿線國家、東盟投資分別增長92.2%、17.2%和8.2%。

引資結構方面，製造業實際使用外資3237億元人民幣，增長46.1%，佔全國26.3%，較2021年提升7.8個百分點；高技術產業實際使用外資增長28.3%，佔36.1%，較2021年提升7.1個百分點，其中電子及通訊設備製造、科技成果轉化服務、信息服務分別增長56.8%、35%和21.3%。

大項目帶動作用增強，合同外資1億美元以上項目實到外資6534.7億元人民幣，增長15.3%，佔全國實際使用外資的53%，為穩外資提供重要支撐。

中西部地區引資穩步提升，中部、西部地區實際使用外資分別增長21.9%和14.1%，高於全國平均水平15.6和7.8個百分點。其中，山西、河南、廣西、陝西等省份吸收外資增長229.6%、119.8%、49.1%和33.6%。

副總理劉鶴昨日（17日）在達沃斯經濟論壇致辭，強調歡迎外資進入中國市場，並表示在中國的「共同富裕」政策中，外國投資者能夠發揮作用。

責任編輯：陳建錫