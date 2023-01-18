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商務部：鼓勵外資設研發中心 承擔國家科技任務

經濟脈搏 12:24 2023/01/18

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商務部、科技部發布政策文件指，進一步鼓勵外商在中國投資設立研發中心，參與國家重大科技計劃項目，並鼓勵金融機構為該類研發中心提供支持。

《關於進一步鼓勵外商投資設立研發中心的若干措施》就支持科技創新、提高研發便利、鼓勵引進海外人才、提升知識產權保護等4方面制定18項措施。其中提出，要暢通參與政府項目渠道，鼓勵和支持外資研發中心承擔國家科技任務；鼓勵金融機構在風險可控等前提下，為外資研發中心開展科技創新提供金融支持。各地要主動了解本地區外資研發中心融資需求及經營情況，及時與金融機構依法共享有關信息，積極推動金融機構與外資研發中心開展「銀企對接」。

支持研發數據依法跨境流動，落實《網絡安全法》、《數據安全法》等法規要求，加強數據跨境安全管理，保障國家安全和社會公眾利益。高效開展重要數據和個人信息出境安全評估，促進研發數據安全有序自由流動；提高海外人才在華工作便利度，為外資研發中心團隊內外籍成員申請工作類居留許可、長期居留、永久居留提供便利。加強海外人才獎勵資助，鼓勵各地根據發展需要，對外資研發中心聘用的海外人才在住房、子女教育、配偶就業等方面給予支持。

另外，加快完善商業秘密保護規則體系，進一步明確商業秘密保護範圍、侵權行為及法律責任，完善侵權訴訟程序，加強對各類市場主體商業秘密的司法保護。加強知識產權保護中心建設，優化知識產權保護中心佈局，為包括外資研發中心在內的企業提供集快速審查、快速確權、快速維權等綜合服務。

內地去年實際使用外資按美元計增長8%

王文濤晤美中貿委會會長 稱中方願常態化聽取外資意見

責任編輯：陳建錫

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