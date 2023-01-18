死神來了？酒店泳池爆排水孔 台男瞬間被吸落池底

台灣花蓮一間5星級酒店發生罕見事故，一名男住客在使用水療池時，因池底的排水孔突然破裂，整個人瞬間被水壓吸落池底，幾乎與美國恐怖片《死神來了》第4集中的經典情節如出一轍。幸好事主經過一番爭扎，才成功帶傷脫離險境，沒有溺斃池中。酒店事後發聲明道歉，並關閉和檢查有關設施。

男事主在Facebook專頁「全球飯店住起來」出post講述事件，他上周六（14日）帶同妻兒入田住花蓮遠雄悅來大飯店，當日下午使用水療池就出了意外。

我身高176（cm）體重約莫85至90公斤，所以泡水療需要蹲著才能泡到胸部，就在這一刻，池底部的排水孔突然破裂把我整個人往下水道拉進去，我因臀部被強力的水壓往下拉扯，以至於身體呈現V字型狀態（手腳在上屁股在下），因我的身高還能用力將脖子往上伸，試圖露出水面，但是不到一秒的時間又被拉下去......期間我數度試著將頭伸出呼喊救命，第一次講一個「救」，隨即馬上又被拉下去，只有短短0.X秒可以呼喊，第二次喝到水拉下去後，我試著很短的呼出「救命」兩字，也大力拍水，但是那個水的拉力就如同有三個壯漢在後面拉著你一樣。

▲ 意外在事主臀部留下大片瘀傷（右）。

在幾次呼救無效後，事主試著用最後一口氣與力，再次大力地往旁邊拉扯，最終成功脫險。他事後感到心有餘悸，也指排水孔的大小約25cm x 25cm，如果出意外的不是他自己，而是身材比較瘦小的兒童，可能頭部或整隻腳會被排水孔吸進去，根本沒有逃生的機會。

遠雄悅來大飯店昨（17日）發聲明指，因水療池設施異常問題造成旅客受傷，店方由衷致上最深歉意，也會重新檢視飯店設施、保障旅客權益。

責任編輯：陳建錫