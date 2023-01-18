  • 17°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

死神來了？酒店泳池爆排水孔 台男瞬間被吸落池底

社會熱點 13:02 2023/01/18

分享：

分享：

台灣花蓮一間5星級酒店發生罕見事故，一名男住客在使用水療池時，因池底的排水孔突然破裂，整個人瞬間被水壓吸落池底，幾乎與美國恐怖片《死神來了》第4集中的經典情節如出一轍。幸好事主經過一番爭扎，才成功帶傷脫離險境，沒有溺斃池中。酒店事後發聲明道歉，並關閉和檢查有關設施。

男事主在Facebook專頁「全球飯店住起來」出post講述事件，他上周六（14日）帶同妻兒入田住花蓮遠雄悅來大飯店，當日下午使用水療池就出了意外。

我身高176（cm）體重約莫85至90公斤，所以泡水療需要蹲著才能泡到胸部，就在這一刻，池底部的排水孔突然破裂把我整個人往下水道拉進去，我因臀部被強力的水壓往下拉扯，以至於身體呈現V字型狀態（手腳在上屁股在下），因我的身高還能用力將脖子往上伸，試圖露出水面，但是不到一秒的時間又被拉下去......期間我數度試著將頭伸出呼喊救命，第一次講一個「救」，隨即馬上又被拉下去，只有短短0.X秒可以呼喊，第二次喝到水拉下去後，我試著很短的呼出「救命」兩字，也大力拍水，但是那個水的拉力就如同有三個壯漢在後面拉著你一樣。

意外在事主臀部留下大片瘀傷（右）。

在幾次呼救無效後，事主試著用最後一口氣與力，再次大力地往旁邊拉扯，最終成功脫險。他事後感到心有餘悸，也指排水孔的大小約25cm x 25cm，如果出意外的不是他自己，而是身材比較瘦小的兒童，可能頭部或整隻腳會被排水孔吸進去，根本沒有逃生的機會。

遠雄悅來大飯店昨（17日）發聲明指，因水療池設施異常問題造成旅客受傷，店方由衷致上最深歉意，也會重新檢視飯店設施、保障旅客權益。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
網絡熱話 意外事故 酒店 恐怖片 泳池 花蓮 台灣

上一篇文章

有人歡喜有人愁 Tesla車款減價後在內地銷量急增

下一篇文章

「三體」到底點解？《三體》熱潮再掀你要知
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「三體」到底點解？《三體》熱潮再掀你要知
「三體」到底點解？《三體》熱潮再掀你要知
有圖有真相！廣東打邊爐碰着劇毒藍環章魚 網民神評語
有圖有真相！廣東打邊爐碰着劇毒藍環章魚 網民神評語
全中國男比女多3237萬人 比例最不均衡是這個省
全中國男比女多3237萬人 比例最不均衡是這個省
包裝袋有「你是中國人」標語 台灣全面禁大陸螺螄粉入口
包裝袋有「你是中國人」標語 台灣全面禁大陸螺螄粉入口
北京女網購「仙女棒」煙花竟收到鐵絲 最後卻因這樣很滿意
北京女網購「仙女棒」煙花竟收到鐵絲 最後卻因這樣很滿意
廣東驚現「索馬里高速」61人被抓 事件是這樣的
廣東驚現「索馬里高速」61人被抓 事件是這樣的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款