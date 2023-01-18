有人歡喜有人愁 Tesla車款減價後在內地銷量急增

Tesla降低旗下車款在內地的零售價，在京滬等多地觸發車主抗議，但最新數據顯示，Tesla汽車過去一周的日均銷量大幅提升，比去同年多了3/4。

招銀國際數據顯示，Tesla本月初起將Model 3和Model Y在內地的售價分別下調6%至13.5%，在本月9日至月15日期間，其在內地賣出汽車12654輛，平均每日賣出1807輛，日均銷量比去年同期上升76%。同一時間，內地整體汽車零售銷量按年下跌14.5%，而電動、混合動力汽車銷量升36.5%。

路透社指，一直被視為「鯰魚」（鯰魚效應）的Tesla，在新年初攪亂了中國新能源汽車的一池價格春水，出乎意料地降價之舉成功拉開價格戰大幕。盡管新能源汽車補貼全面退出之後成本增加，面對Tesla高舉的價格屠刀，為了保住銷量，國內一些新能源車企只能忍痛跟隨。

Tesla未就有關數據回應路透的置評請求。

此前，Tesla降價在內地引發廣泛不滿，在北京、上海、深圳、成都等多個城市，都有自稱買貴車的車主發起抗議，要求Tesla道歉及退還差價。

責任編輯：陳建錫