  • 17°C
香港時間 : 2023118日 (週三) 13:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

有人歡喜有人愁 Tesla車款減價後在內地銷量急增

社會熱點 13:25 2023/01/18

分享：

分享：

Tesla降低旗下車款在內地的零售價，在京滬等多地觸發車主抗議，但最新數據顯示，Tesla汽車過去一周的日均銷量大幅提升，比去同年多了3/4。

招銀國際數據顯示，Tesla本月初起將Model 3和Model Y在內地的售價分別下調6%至13.5%，在本月9日至月15日期間，其在內地賣出汽車12654輛，平均每日賣出1807輛，日均銷量比去年同期上升76%。同一時間，內地整體汽車零售銷量按年下跌14.5%，而電動、混合動力汽車銷量升36.5%。

路透社指，一直被視為「鯰魚」（鯰魚效應）的Tesla，在新年初攪亂了中國新能源汽車的一池價格春水，出乎意料地降價之舉成功拉開價格戰大幕。盡管新能源汽車補貼全面退出之後成本增加，面對Tesla高舉的價格屠刀，為了保住銷量，國內一些新能源車企只能忍痛跟隨。

Tesla未就有關數據回應路透的置評請求。

此前，Tesla降價在內地引發廣泛不滿，在北京、上海、深圳、成都等多個城市，都有自稱買貴車的車主發起抗議，要求Tesla道歉及退還差價。

責任編輯：陳建錫

 

開啟hket App，閱讀全文
汽車 Tesla 成都 北京 上海 深圳 中國

下一篇文章

死神來了？酒店泳池爆排水孔 台男瞬間被吸落池底
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「三體」到底點解？《三體》熱潮再掀你要知
「三體」到底點解？《三體》熱潮再掀你要知
有圖有真相！廣東打邊爐碰着劇毒藍環章魚 網民神評語
有圖有真相！廣東打邊爐碰着劇毒藍環章魚 網民神評語
全中國男比女多3237萬人 比例最不均衡是這個省
全中國男比女多3237萬人 比例最不均衡是這個省
包裝袋有「你是中國人」標語 台灣全面禁大陸螺螄粉入口
包裝袋有「你是中國人」標語 台灣全面禁大陸螺螄粉入口
北京女網購「仙女棒」煙花竟收到鐵絲 最後卻因這樣很滿意
北京女網購「仙女棒」煙花竟收到鐵絲 最後卻因這樣很滿意
廣東驚現「索馬里高速」61人被抓 事件是這樣的
廣東驚現「索馬里高速」61人被抓 事件是這樣的
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款