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上海一屋苑停車場多輛車驚現血手印 原來並非靈異事件

社會熱點 14:15 2023/01/18

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近日，上海松江一屋苑內多輛車上出現血手印，地上也有血跡，如同影片中的尋仇或靈異情節，而附近卻沒有其他異常。警察到場調查發現，原是一男子醉酒後摔傷，留下的血手印。

有居民宏先生發現，自己好端端停在車位的車上多出幾個鮮紅的血手印，地上也有一灘血跡。在白色的車身上，鮮紅的手印十分明顯驚悚。而四周卻沒有發現傷者，宏先生便打電話報警。

警察到場處置後，在另一輛車的車身上及附近地上也發現大量新鮮血跡，推測人員受傷較重。警察調閱了公共視頻後發現，當天2時許，一名疑似酒醉男子步伐踉蹌，在路過一輛電單車時摔倒在地，並將車輛也帶倒，壓在自己身上長達1個多小時，之後自行起身離去。

經進一步追蹤，警察確定了傷者的居住地，找到受傷男子。而這位血手印的製造者卻不願去醫院，只想在家休息。

警察查看男子傷勢後果斷聯繫救護車到場，將其緊急送醫救治。經診斷，男子顱骨骨折、顱內出血，目前已脫離生命危險。

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責任編輯：尹航

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