拜登晤荷蘭首相呂特 商限制對華出口芯片技術

美國總統拜登周二（17日）在白宮會見到訪的荷蘭首相呂特（Mark Rutte），兩人討論了限制對華出口芯片技術等議題，並重申會否採取行動將由盟友及夥伴自行決定。白宮印太事務協調員坎貝爾同日透露，拜登上周和日揆相岸田文雄會晤時，就上述問題進行了「非常富有成效」的會談。

拜登在會談前表示，除烏克蘭局勢外，會與呂特討論如何加強供應鏈，又稱雙方一直在研究如何維護自由和開放的印太地區，以應對中國挑戰。

會後，白宮發言人皮埃爾（Karine Jean-Pierre）證實，拜登與呂特談及限制向中國出口芯片製造技術問題，以及荷蘭的相關疑慮，但沒有透露詳情。皮埃爾指，美方不會強迫他們的盟友和夥伴，但會逐一緊密商討，由對方自行決定如何做。

白宮聲明則指，拜登與呂特討論了確保供應鏈和涉及兩國國家安全，以及經濟繁榮的關鍵科技安全的重要性。

美國對華芯片出口管制擴大至澳門

美國擬遊說荷蘭 迫ASML對中國停售先進芯片設備

荷蘭貿易大臣Liesje Schreinemacher日前表示，荷蘭不會草率接受美國對中國實施出口芯片製造技術的新限制措施，並正同歐洲和亞洲的盟友就此進行磋商。

美國去年10月宣布限制當地企業對華出口先進芯片和生產設備後，便尋求荷蘭和日本聯手實施類似限制。荷蘭光刻機巨頭艾司摩爾 （ASML）是全球最先進的半導體光刻系統製造商，2021年中國市場佔其總銷售額達15%，若荷蘭採納美國對華出口限制，可能會對ASML銷售額產生約約22億美元的影響。

責任編輯：易燕丹

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