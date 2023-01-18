中國人口負增長 內地一份報紙20年前已作「神預測」

國家統計局昨日公佈人口數據，2022年內地人口自然增長率創下61年來首次負增長。網絡流傳一份2003年的山東《齊魯晚報》報紙，頭條文章是預測全省2022年實現人口零增長。網民評價稱「神預測」。

這份報紙出版時間是2003年4月2日，佔據最多版面、最吸引眼球的自然是這行大字：全省2022年實現人口零增長。此文旁邊還有張國榮逝世的報道，側面印證了報紙刊發的時間。

▲ 網傳圖片

據2021年山東省國民經濟和社會發展統計公報，2021年山東省人口自然增長率為0.02‰（千分之零點零二）。內媒指出，「山東省今年大概率是零增長，真的是神預測，而且全國也負增長了。」

人口負增長引發網絡熱議。專家認為，中國經濟未來無法靠人口紅利支撐，將更多依靠生產率提高。國際評級機構穆迪報告認為，人口老化等或致中國經濟增速放緩。

經濟學家任澤平在微博稱，「放開並鼓勵生育刻不容緩，應加大支持生育政策的力度，包括生育補貼、普惠托育服務供給、輔助生殖納入社保、休假激勵、女性就業權益保障、教育改革等，降低生育養育教育成本。人口問題是未來最重要又最容易被忽視的問題。」

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責任編輯：尹航

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