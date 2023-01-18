網信辦整治春節網絡炫富 嚴管「農媛」等低俗人設

中央網信辦啟動專項行動，春節期間查處宣揚天價年終獎等刻意炫富的網絡資訊，整治賭博詐騙、涉疫謠言，並嚴管「農媛」、「景點媛」等低俗人設。

「清朗·2023年春節網絡環境整治」專項行持續一個月，公布當日展開，至2月底結束，列出6個方面的工作任務。一是鞏固「飯圈」（粉絲團體）治理成果，關注春節晚會等情況，整治藉機挑唆粉絲群體攻擊對立等問題，防止緋聞八卦、隱私爆料等信息佔用公共平台資源，另集中整治各類不良網紅問題。

二是嚴肅查處網絡炫富，集中清理借天價年夜飯、天價年終獎、瀑布式壓歲錢、頂級豪宅、天價彩禮等刻意炫耀奢侈生活的圖文影片資訊，並排查處置刻意展示暴飲暴食、大吃大喝畫面，宣揚鋪張浪費的信息。三是 查處賭博詐騙等違法行為，清理賭博引流信息，整治借「春運紅包補貼」等名義展開網絡詐騙。

四是加大封建迷信和不良現象整治力度，清理鼓吹炒作封建迷信陋習的帖文、影片，嚴管借低俗著裝、露骨動作等方式打造「酒店媛」、「農媛」、「雪媛」、「外賣媛」等各類低俗人設。五是嚴管網絡欺凌、網絡沉迷，清理惡搞未成年人的影片內容，以及利用遊戲直播等渠道向未成年人傳播低俗信息。

最後是重點整治涉經濟民生、食品衛生、安全事故等領域造謠傳謠行為，查處編造春節疫情走勢、杜撰最新防疫政策等問題，防止誤導公眾，造成社會恐慌。

責任編輯：陳俊賢